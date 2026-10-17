  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

یزدی‌مهر: حفر چاه‌های غیرمجاز خطر فرونشست در ری را تشدید می‌کند

یزدی‌مهر: حفر چاه‌های غیرمجاز خطر فرونشست در ری را تشدید می‌کند

ری- رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران با هشدار درباره پیامدهای حفر چاه‌های غیرمجاز، بر ضرورت پایش نقاط پرخطر شهرستان ری، شناسایی کانون‌های حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی‌مهر، پیش از ظهر شنبه در بازدید میدانی از نقاط پرخطر ری، با هشدار درباره پیامدهای حفر چاه‌های غیرمجاز اظهار کرد: حفاری بدون مجوزهای قانونی می‌تواند مخاطرات ناشی از فرونشست زمین و آسیب به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را تشدید کند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران در این بازدید که با همراهی بیژن سلیمان‌پور، فرماندار شهرستان ری و جمعی از مسئولان انجام شد، بر ضرورت شناسایی سریع نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی با اشاره به هدف این بازدید افزود: وضعیت موجود مناطق، میزان آسیب‌پذیری و مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها بررسی شد تا اولویت‌های رفع خطر و اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های مسئول مشخص شود.

یزدی‌مهر شناسایی به‌موقع نقاط حادثه‌خیز و انجام اقدامات پیشگیرانه را از مؤثرترین راهکارهای کاهش خسارات و صیانت از جان شهروندان دانست و تصریح کرد: نتایج بازدیدهای میدانی باید به اقدامات عملیاتی و رفع عوامل خطر منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با حفاری‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: مقابله با این تخلفات باید در کنار آگاه‌سازی عمومی با جدیت دنبال شود.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران همچنین از شهروندان خواست از هرگونه حفاری خودسرانه پرهیز کنند و ضوابط فنی و قانونی را رعایت کنند.

یزدی‌مهر در پایان، هماهنگی دستگاه‌های مسئول، توجه به هشدارهای ایمنی و همکاری مردم را سه رکن اساسی پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان و اموال شهروندان برشمرد.

کد مطلب 6980094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها