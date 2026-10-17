به گزارش خبرنگار مهر، حامد یزدی‌مهر، پیش از ظهر شنبه در بازدید میدانی از نقاط پرخطر ری، با هشدار درباره پیامدهای حفر چاه‌های غیرمجاز اظهار کرد: حفاری بدون مجوزهای قانونی می‌تواند مخاطرات ناشی از فرونشست زمین و آسیب به ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها را تشدید کند.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران در این بازدید که با همراهی بیژن سلیمان‌پور، فرماندار شهرستان ری و جمعی از مسئولان انجام شد، بر ضرورت شناسایی سریع نقاط حادثه‌خیز و اجرای اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی با اشاره به هدف این بازدید افزود: وضعیت موجود مناطق، میزان آسیب‌پذیری و مخاطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها بررسی شد تا اولویت‌های رفع خطر و اقدامات پیشگیرانه دستگاه‌های مسئول مشخص شود.

یزدی‌مهر شناسایی به‌موقع نقاط حادثه‌خیز و انجام اقدامات پیشگیرانه را از مؤثرترین راهکارهای کاهش خسارات و صیانت از جان شهروندان دانست و تصریح کرد: نتایج بازدیدهای میدانی باید به اقدامات عملیاتی و رفع عوامل خطر منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت برخورد قانونی با حفاری‌های غیرمجاز خاطرنشان کرد: مقابله با این تخلفات باید در کنار آگاه‌سازی عمومی با جدیت دنبال شود.

رئیس مرکز مدیریت بحران استانداری تهران همچنین از شهروندان خواست از هرگونه حفاری خودسرانه پرهیز کنند و ضوابط فنی و قانونی را رعایت کنند.

یزدی‌مهر در پایان، هماهنگی دستگاه‌های مسئول، توجه به هشدارهای ایمنی و همکاری مردم را سه رکن اساسی پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان و اموال شهروندان برشمرد.