حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی در ساعاتی از ظهر تا اوایل امشب به سبب وزش باد شمال غربی بر روی دریا، سواحل جنوبی استان تا حدودی متلاطم پیش بینی می شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از روز دوشنبه تا پایان هفته در برخی نقاط استان( غالبا مناطق شرقی و ارتفاعات) رشد ابر و احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی دور از انتظار نیست.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر در برخی مناطق و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمال شرقی، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی از ظهر تا اوایل امشب ۱۲ تا ۴۰ کیلومتر در ساعت پیش یبینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی از ظهر تا اوایل امشب ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد بود.