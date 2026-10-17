به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد جلسات فرهنگی اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی نباید به محلی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها تبدیل شود، بلکه باید مسائل اصلی استان را شناسایی کند و برای هرکدام، راهکار اجرایی و مسئول مشخص داشته باشد.

وی با قدردانی از وحدت و همدلی میان مسئولان استان افزود: انسجام میان مجموعه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، دستگاه‌های نظامی و انتظامی و نهادهای علمی، ظرفیت ارزشمندی برای پیشبرد برنامه‌های استان است که باید در مسیر حل مشکلات به کار گرفته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر تشکیل قرارگاه‌های فرهنگی در استان‌ها بیان کرد: قرارگاه فرهنگی به معنای هماهنگ‌کردن دستگاه‌هایی است که هرکدام وظایف و ساختار مستقلی دارند، اما برای حل مسائل مشترک باید در چارچوبی واحد تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

خسروپناه با بیان اینکه برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی باید از کلی‌گویی فاصله بگیرند، تصریح کرد: هر استان باید مسائل و اولویت‌های خود را مشخص کند و برای حل آن‌ها پروژه‌های عملیاتی تعریف کند. در این مسیر، نقش هر دستگاه، ظرفیت‌های موجود و سهم آن در اجرای برنامه‌ها باید روشن باشد.

وی تأکید کرد: جلسات شورای فرهنگ عمومی باید به‌صورت مستمر و دست‌کم ماهی یک‌بار برگزار شود و در هر جلسه، یک مسئله مشخص با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران مورد بررسی قرار گیرد.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت پیوند میان پژوهش و تصمیم‌گیری اجرایی گفت: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه باید در فرآیند حل مسائل استان نقش فعال داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی، چالش‌های خود را برای بررسی علمی و ارائه راهکار در اختیار این نهادها قرار دهند.

وی بیکاری فارغ‌التحصیلان، طلاق و آسیب‌های اجتماعی را از جمله مسائلی دانست که نیازمند بررسی کارشناسی و راهکارهای متناسب با شرایط هر استان هستند و افزود: حتی اگر یک مسئله در سطح ملی مطرح باشد، شیوه مواجهه با آن در هر استان باید با توجه به اقتضائات بومی تعیین شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر استفاده هدفمند از منابع دستگاه‌های فرهنگی اظهار کرد: برای حل مسائل استان نباید همواره به دنبال ایجاد ردیف اعتباری جدید بود، بلکه باید اعتبارات و امکانات موجود دستگاه‌ها در مسیر اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی استان به کار گرفته شود.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی در دولت چهاردهم خبر داد.

ضرورت بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی صنایع نفت و گاز

خسروپناه با اشاره به برخورداری ایلام از ذخایر نفت و گاز، کشاورزی و دامپروری، ظرفیت‌های عشایری، تجارت مرزی و جاذبه‌های گردشگری گفت: این ظرفیت‌ها باید به فرصت‌های واقعی برای توسعه استان تبدیل شوند.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از مسئولیت اجتماعی صنایع نفت و گاز افزود: مجموعه‌های فعال در این حوزه باید در مسیر رفع نیازهای استان و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز آن نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به توانمندی‌های ایلام در تولید صنایع‌دستی اظهار کرد: تولید محصول به‌تنهایی کافی نیست و باید برای بازاریابی، عرضه و تجاری‌سازی آن نیز برنامه‌ریزی شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نقش رسانه‌ها را در معرفی توانمندی‌های اقتصادی و فرهنگی استان مهم دانست و گفت: صداوسیما، خبرگزاری‌ها و سایر رسانه‌ها می‌توانند در معرفی ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی و گسترش بازار فروش محصولات بومی نقش‌آفرینی کنند.

وی با انتقاد از کم‌توجهی به برخی ظرفیت‌های ورزشی و هنری گفت: ورزشکاران و هنرمندان بخش مهمی از جامعه هستند و مسئولان فرهنگی باید ارتباط مستقیم‌تری با آن‌ها داشته باشند و مسائل و دغدغه‌هایشان را بشنوند.

خسروپناه با اشاره به ظرفیت ورزش بانوان و رشته‌های ورزشی فعال در ایلام افزود: مواجهه فرهنگی با ورزشکاران باید بر پایه گفت‌وگو، تعامل و شناخت مسائل آنان باشد و نباید ارتباط با این قشر به واکنش‌های مقطعی محدود شود.