به گزارش خبرنگار مهر، گودرز بهرامیان صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: این عملیات شامل پاکسازی انهار و زهکش‌ها از علف‌های هرز، نیزارها و سایر موانع، لایروبی کف و اصلاح شیب مسیرهاست که با هدف افزایش راندمان و ظرفیت انتقال آب اجرا می‌شود.

‌وی با اشاره به هشدارهای مرتبط با پدیده ال‌نینو افزود: آماده‌سازی شبکه‌های انتقال و دفع آب، اقدامی ضروری برای کاهش خطر آب‌گرفتگی و پیشگیری از خسارات احتمالی به اراضی کشاورزی، به‌ویژه در شرایط وقوع بارندگی‌های شدید است.

‌بهرامیان اعتبار تخصیصی این طرح را نزدیک به ۴۰ میلیارد ریال از محل اسناد خزانه سه‌ساله اعلام کرد و گفت: پس از برگزاری مناقصه عمومی، شرکت مهندسی فراز آب و خاک دانیال به‌عنوان پیمانکار برنده انتخاب شده و مراحل انعقاد قرارداد به پایان رسیده است.

‌مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شوش خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این طرح طی روزهای آینده آغاز می‌شود و گامی مؤثر در راستای افزایش آمادگی شبکه‌های آبی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از مخاطرات جوی خواهد بود.