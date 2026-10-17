توضیحات مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره صدور کیفر خواست کارکنان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر احسانی‌مهر، در پی انتشار خبری درباره صدور کیفرخواست برای تعدادی از کارکنان امور مالیاتی مشهد، توضیحاتی درباره این پرونده ارائه کرد.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی افزود: جرایم مورد اشاره در خبر منتشرشده مربوط به سنوات ۱۳۹۷ و قبل از آن است و تحقیقات قضایی درباره این موضوع، با تشکیل پرونده قضائی و همکاری امور مالیاتی استان، از سال ۱۳۹۸ آغاز شده است. این پرونده در سال‌های گذشته در فرآیند رسیدگی قضایی قرار داشته و با اطاله دادرسی مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که با طولانی شدن فرایند صدور کیفر خواست از سوی مرجع قضایی ،اکثر متهمان پرونده در این فاصله یا بازنشست شده و یا متأسفانه دار فانی را وداع گفته اند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قانون، صیانت از حقوق مؤدیان و مقابله با هرگونه تخلف اداری و مالی، تصریح کرد: برخورد قانونی و بدون اغماض با تخلفات احرازشده، از اصول اساسی فعالیت این اداره کل است و سلامت اداری، شفافیت و صیانت از اعتماد عمومی همواره مورد تأکید قرار دارد.

احسانی مهر همچنین بر همکاری کامل اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی با مراجع نظارتی و قضایی در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان، پیشگیری از تخلفات و برخورد قانونی با موارد احرازشده، از رویکردهای جدی این اداره کل در راستای صیانت از سلامت نظام اداری است.