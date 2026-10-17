سوله پردازش سایت پسماند در بوشهر احداث می شود؛ اجرای گالری ساحلی

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان زندی‌نیا صبح شنبه در جمع خبرنگاران با تشریح مصوبات سیصد و پانزدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر بوشهر اظهار کرد: ساماندهی وضعیت سایت پسماند شهر بوشهر از موضوعات مورد پیگیری شورای ششم بوده است و پس از منتفی شدن طرح انتقال سایت به خارج از محدوده شهری، ساماندهی سایت فعلی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، مقرر شد با مشارکت وزارت کشور، زیرساخت‌های لازم برای نصب دستگاه پردازش و تفکیک پسماند در محل فعلی فراهم شود که بر همین اساس، اعضای شورا با لایحه شهرداری با انتخاب پیمانکار مناقصه احداث سوله‌های سایت پردازش و تفکیک پسماند موافقت کردند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر بوشهر ادامه داد: با تکمیل این پروژه و نصب تجهیزات و دستگاه‌های تفکیک پسماند، زمینه مدیریت اصولی‌تر زباله‌ها فراهم می‌شود و انتظار می‌رود مخاطرات و آثار زیست‌محیطی ناشی از پراکندگی پسماند در سایت فعلی کاهش یابد.

توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری

زندی‌نیا همچنین از موافقت اعضای شورا با اجرای طرح گالری ساحلی در راستای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهر بوشهر خبر داد و گفت: این طرح با مشارکت حوزه هنری و در نوار ساحلی شهر اجرا می‌شود و هدف آن فراهم کردن فضایی برای نمایش و عرضه رایگان آثار هنرمندان بوشهری است.

وی اضافه کرد: ایجاد گالری ساحلی می‌تواند زمینه معرفی ظرفیت‌های هنری بوشهر، حمایت از هنرمندان بومی و افزایش دسترسی شهروندان به فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری را فراهم کند.