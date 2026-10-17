صلح و سازش در بشرویه خانواده ای  را از هم پاشیدگی نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح شنبه در جمع خبرنگاران ، با اشاره به نقش شوراهای حل اختلاف در ترویج فرهنگ صلح و سازش اظهار کرد: اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان بشرویه با پیگیری مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین، در پرونده اختلاف خانوادگی یک خانواده نیازمند، زمینه توافق زوجین و حفظ زندگی مشترک را فراهم کردند.

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: هم‌زمان برای رفع بخشی از مشکلات درمانی و معیشتی این خانواده اقدامات مؤثری انجام دادند.

وی افزود: این پرونده مربوط به بانویی بود که به دلیل ابتلا به عارضه شدید واریس با محدودیت حرکتی مواجه بود و به همراه دختر ۱۶ ساله خود، به دلیل مشکلات خانوادگی و معیشتی، درخواست جدایی داشت.

تلاش برای حفظ کانون خانواده و تأمین امنیت سکونتی

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: با تلاش اعضای شورا و برقراری ارتباط با زوج زندانی، توافق لازم برای انتقال قطعی سهم باقی‌مانده از منزل مسکونی به نام زوجه در قبال مهریه حاصل شد تا امنیت سکونتی این خانواده تقویت شود.

عبداللهی افزود: همچنین بر تعهد زوج به پیگیری روند درمان و ترک اعتیاد و پرداخت نفقه تأکید شد و پیگیری‌ها برای جلب رضایت شاکی خصوصی و فراهم شدن زمینه آزادی وی از زندان ادامه دارد.



اهدای ویلچر برقی به مادر خانواده



وی با اشاره به اقدامات حمایتی انجام‌شده برای این خانواده بیان کرد: با توجه به محدودیت شدید حرکتی مادر خانواده، اعضای شورای حل اختلاف با جلب مشارکت خیرین، اعتبار لازم برای تهیه یک دستگاه ویلچر برقی را تأمین کردند.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در این اقدام، یک دستگاه ویلچر برقی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تهیه و هم‌زمان با ایام میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) به این بانوی نیازمند اهدا شد.



تأمین هزینه‌های درمان دختر ۱۶ ساله



عبداللهی در ادامه به حمایت درمانی از دختر این خانواده اشاره کرد و افزود: این نوجوان به دلیل ابتلا به بیماری ارثی و مشکلات دندانی، در زندگی روزمره و حضور در محیط تحصیل و اجتماع با دشواری‌هایی مواجه بود که با پیگیری اعضای شورا و مشارکت یکی از خیرین، هزینه‌های درمانی وی تأمین شد.

وی تصریح کرد: برای انجام خدمات مربوط به پروتز و ترمیم کامل دندان‌های این نوجوان، ۶۸۰ میلیون ریال اختصاص یافت تا زمینه بهبود وضعیت سلامت دهان و دندان و حضور راحت‌تر وی در محیط تحصیل و اجتماع فراهم شود.



صلح و سازش؛ زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی



رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر اهمیت توسعه فرهنگ صلح و سازش در جامعه خاطرنشان کرد: شوراهای حل اختلاف با شناسایی ریشه‌های اختلاف، گفت‌وگو با طرفین و جلب مشارکت خیرین می‌توانند در کنار انجام وظایف قانونی خود، به کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر کمک کنند.

عبداللهی با قدردانی از اعضای شعبه اول شورای حل اختلاف بشرویه و خیرین مشارکت‌کننده اظهار کرد: مجموع اعتبار اختصاص‌یافته برای تهیه ویلچر برقی و تأمین هزینه‌های درمان دندان‌های دختر این خانواده، بیش از ۲ میلیارد ریال است؛ اقدامی که نمونه‌ای از آثار همکاری دستگاه قضایی و مشارکت‌های مردمی در گره‌گشایی از مشکلات شهروندان به شمار می‌رود.