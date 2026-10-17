منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقیمانده از جنگ رمضان در محدوده جنوب شهر اصفهان، منطقه صفه، بهارستان و اطراف آن، در بازه زمانی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ انجام می‌شود.

وی افزود: این انفجارها در ارتباط با مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان انجام می‌شود و شهروندان ساکن این مناطق و محدوده‌های اطراف نباید نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به زمان‌بندی اعلام‌شده برای این عملیات تأکید کرد: انفجارها در بازه زمانی مشخص‌شده انجام می‌شود و شهروندان با اطلاع از موضوع می‌توانند بدون نگرانی شرایط را دنبال کنند.