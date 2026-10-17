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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۸

انفجار مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان در جنوب اصفهان؛ جای نگرانی نیست

انفجار مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان در جنوب اصفهان؛ جای نگرانی نیست

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انفجار مهمات عمل‌نکرده باقیمانده از جنگ رمضان در محدوده جنوبی شهر اصفهان، صفه، بهارستان و مناطق اطراف از ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ امروز خبر داد .

منصور شیشه‌فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده باقیمانده از جنگ رمضان در محدوده جنوب شهر اصفهان، منطقه صفه، بهارستان و اطراف آن، در بازه زمانی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳ انجام می‌شود.

وی افزود: این انفجارها در ارتباط با مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از جنگ رمضان انجام می‌شود و شهروندان ساکن این مناطق و محدوده‌های اطراف نباید نسبت به این موضوع نگرانی داشته باشند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به زمان‌بندی اعلام‌شده برای این عملیات تأکید کرد: انفجارها در بازه زمانی مشخص‌شده انجام می‌شود و شهروندان با اطلاع از موضوع می‌توانند بدون نگرانی شرایط را دنبال کنند.

کد مطلب 6980111

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