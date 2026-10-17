به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم مسروری‌فر در جریان پایش میدانی روند مرمت و ایمن‌سازی قنوات شهرستان اظهار کرد: با توجه به هشدارهای هواشناسی درباره احتمال بارش‌های شدید و وقوع سیلاب، انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از سازه‌های آبی و زیرساخت‌های کشاورزی ضروری است.

وی افزود: دهانه برخی میله‌چاه‌های قنوات واقع در نزدیکی مسیل‌ها و حریم رودخانه‌ها همچنان فاقد درپوش و حفاظ مناسب است و این وضعیت می‌تواند هنگام وقوع سیلاب، خسارات جدی به زیرساخت‌های آبی و کشاورزی وارد کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفت با تأکید بر مسئولیت کشاورزان و هیئت‌های امنای قنوات در پیشگیری از خسارات احتمالی گفت: کمرگیری، نصب درپوش مناسب و احداث خاکریزهای حفاظتی باید پیش از آغاز بارندگی‌ها انجام شود تا خطر ورود رواناب و سیلاب به میله‌چاه‌ها کاهش یابد.

مسروری‌فر با اشاره به اجرای طرح‌های مرمت قنوات در تفت بیان کرد: قنوات «میراخوری» نیر، «نفس‌القریه» سخوید، «فخرآباد» گاریز و «گزومه» بنادکوک با استفاده از اعتبارات محرومیت‌زدایی و همکاری بسیج سازندگی سپاه در حال مرمت و بازسازی هستند.

در ادامه، عباس مزرعه‌ملایی، رئیس اداره آب و خاک و امور فنی و مهندسی جهاد کشاورزی شهرستان تفت، گفت: عملیات این طرح‌ها شامل ریزش‌برداری، طوقه‌چینی و کول‌گذاری است که با هدف احیا و تقویت سازه قنوات و افزایش ایمنی آن‌ها در برابر بارندگی و سیلاب اجرا می‌شود.