به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهران جامعی صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای از حضور ۴۰ نفر از مدیران هیئات مذهبی شاخص استان در بیست‌وسومین همایش مدیران هیئات مذهبی کشور در استان هرمزگان خبر داد و اظهار کرد: این همایش با محوریت «هیئت‌های گردان‌محور» و با هدف هم‌افزایی، تبادل تجربیات و تقویت نقش‌آفرینی هیئات مذهبی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: در جریان این سفر، مدیران هیئات مذهبی خوزستان با حضور در منطقه راهبردی تنگه هرمز و دیدار با رزمندگان، ضمن قدردانی از مجاهدت‌های آنان، به مدافعان امنیت و اقتدار کشور خداقوت گفتند و بر اهمیت پاسداشت روحیه ایثار، مقاومت و دفاع از میهن تأکید کردند.

جامعی ادامه داد: بازدید از محل شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب و حضور در خانه‌های شهدای این حادثه، از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با هدف ادای احترام به مقام والای شهدا، ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار و تجدید عهد با آرمان‌های شهدا انجام شد.

دبیر جامعه ایمانی مشعر استان خوزستان با تأکید بر اینکه هیئات مذهبی فراتر از برگزاری مراسم دینی، ظرفیتی مردمی برای تقویت ایمان، انسجام اجتماعی و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت هستند، خاطرنشان کرد: حضور مدیران هیئات مذهبی خوزستان در این همایش، زمینه تقویت ارتباط میان هیئات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در مسیر تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی کشور را فراهم می‌کند.