به گزارش خبرنگار مهر، نامزدهای دریافت جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا منتشر شد تا علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران بار دیگر اسمش بین ۳ کاندیدای نهایی دریافت این جایزه باشد.

بیرانوند که در سال ۲۰۲۲ هم جزو نامزدها بود این بار باید با دو رقیب عربستانی مشهور رقابت کند تا آرای مربوط به کاربران و کارشناسان دارای حق رای را جلب کند. دروازه بان ملی پوش تراکتور تبریز به واسطه درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ در این جمع حضور دارد اما سالم الدساری بازیکن الهلال عربستان و فراس البریکن بازیکن الاهلی عربستان به واسطه درخشش در باشگاه های خود توانستند در این جمع باشند.

الدوساری پیش از این در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ عنوان بهترین بازیکن مرد آسیا را کسب کرده و در صورت پیروزی در رقابت امسال، برای سومین بار به این افتخار خواهد رسید؛ اتفاقی که می‌تواند رکوردی تاریخی در این جایزه باشد.

او در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ نقش مهمی در عملکرد الهلال داشت. این تیم فصل لیگ عربستان را بدون شکست به پایان رساند و جام حذفی این کشور را نیز برای دهمین بار فتح کرد. الهلال همچنین به مرحله حذفی لیگ نخبگان آسیا رسید اما خبری از قهرمانی اش نبود.

همچنین فراس البریکان مهاجم الاهلی عربستان، برای نخستین بار در جمع نامزدهای نهایی بهترین بازیکن مرد آسیا قرار گرفته است. مهم‌ترین امتیاز او گل پیروزی‌بخش در فینال لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ است که به قهرمانی الاهلی و تداوم موفقیت این تیم در رقابت‌های باشگاهی قاره منجر شد.

البریکان در کنار عملکرد باشگاهی، در مسیر صعود تیم ملی عربستان به جام جهانی ۲۰۲۶ نیز نقش داشت و در هر سه مسابقه این تیم در مرحله گروهی جام جهانی به میدان رفت. این مهاجم ۲۶ ساله همچنین در جام کشورهای عربی خلیج فارس عملکرد قابل توجهی داشت و با سه گل، عنوان آقای گلی این رقابت‌ها را به دست آورد.

این در حالی است که بیرانوند به دلیل درخشش در چارچوب دروازه تیم ملی ایران و همچنین کمک به تراکتور در مسیر راهیابی به دور حذفی لیگ نخبگان ۲۰۲۵ توانست نقش پررنگ خود را در آسیا ایفا کند اما باید دید آیا او این بار می تواند با توجه به اهمیت بازی های ملی برای صاحبنظران AFC تندیس بهترین بازیکن را دریافت کند یا همچنان صرف حضور در بین نامزدها، بیرانوند در حسرت کسب این عنوان مهم باقی می ماند.

بر اساس اعلام رسمی AFC، مراسم انتخاب برترین‌های فوتبال آسیا روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶(۲۸ آبان‌ماه) در بانکوک تایلند برگزار می‌شود. شایان ذکر است این مراسم سی‌امین دوره جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا خواهد بود.