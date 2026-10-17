تابستان جهادی در خراسان جنوبی؛ ثبت ۹۴۲ هزار خدمت به مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری صبح شنبه در حاشیه بازدید از گروه جهادی شهید عباس دانشگر اظهار کرد: در تابستان امسال یک‌هزار و ۱۱۸ اردوی جهادی با حضور ۱۵ هزار و ۲۷ جهادگر در خراسان جنوبی برگزار شد که ارزش ریالی خدمات ارائه‌شده در این مدت به ۲۵۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال رسید.

وی با اشاره به فعالیت جهادگران در عرصه‌های مختلف افزود: از مجموع جهادگران شرکت‌کننده در این اردوها، ۶ هزار و ۷۷۴ نفر برادر و ۸ هزار و ۲۵۳ نفر خواهر بودند که در مناطق مختلف استان به مردم خدمت‌رسانی کردند.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با بیان اینکه خدمات جهادی در مناطق شهری، حاشیه شهرها و روستاها ارائه شده است، تصریح کرد: این خدمات در ۷۳۳ نقطه شهری و حاشیه شهر و ۳۸۵ نقطه روستایی ارائه شد و در مجموع، گروه‌های جهادی ۹۴۲ هزار و ۶۸۶ خدمت به مردم ارائه کردند.

هنری با اشاره به تداوم فعالیت‌های جهادی در شرایط مختلف بیان کرد: جهادگران استان از ابتدای جنگ، در قالب مواکب جهادی، مسئولیت خدمت‌رسانی به مردم در میادین را بر عهده داشته‌اند و متناسب با شرایط جنگی، در ستاد پشتیبانی دفاع مقدس نیز فعالیت کرده‌اند.

وی ادامه داد: تعمیر و مرمت واحدهای آسیب‌دیده از جنگ رمضان در استان‌های تهران و البرز، خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع قائد شهید امت در مسیرهای مواصلاتی و مشهد مقدس و خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) در ایام اربعین در عتبات عالیات، بخشی از اقدامات جهادگران بوده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی اضافه کرد: این اقدامات در کنار فعالیت‌های مستمر عمرانی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی با هدف رفع نیازهای مردم و محرومیت‌زدایی در استان انجام شده است.

ارائه ۲۵ میلیارد ریال خدمات توسط قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر

هنری در ادامه با تشریح فعالیت‌های قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر خراسان جنوبی گفت: این قرارگاه با بهره‌گیری از ظرفیت ۷۰ جهادگر از استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی و تهران، در حوزه‌های درمانی، مهارتی، فرهنگی و آموزشی فعالیت کرده است.

وی با اشاره به خدمات دندانپزشکی ارائه‌شده توسط این قرارگاه افزود: در این بخش، یک‌هزار و ۸۰۰ نفر ویزیت شدند و ۴۷۰ مورد ترمیم دندان، ۸۵۰ مورد کشیدن دندان و ۳۵ مورد درمان ریشه یا عصب‌کشی برای بیماران انجام شد.

وی ارزش ریالی مجموع خدمات ارائه‌شده توسط قرارگاه جهادی شهید عباس دانشگر را ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات مهارت‌آموزی این قرارگاه بیان کرد: رنگ‌آمیزی یک مدرسه و یک مرکز مشاوره وابسته به اداره آموزش‌وپرورش، تعمیر ۱۲۰ دستگاه چرخ خیاطی، آموزش بافتنی به ۲۰۰ نفر و آموزش خیاطی و برش به ۱۸۰ نفر از جمله اقدامات انجام‌شده بوده است.

هنری همچنین از اجرای برنامه‌های جهاد تبیین و پاسخ‌گویی به شبهات در دو مدرسه و یک حوزه علمیه خواهران خبر داد.

وی در پایان با تأکید بر تداوم فعالیت گروه‌های جهادی اظهار کرد: جهادگران با تکیه بر روحیه مسئولیت‌پذیری، مشارکت مردمی و خدمت بی‌منت، تلاش می‌کنند از ظرفیت‌های موجود برای پاسخ‌گویی به نیازهای مردم و گسترش عدالت در مناطق مختلف استان استفاده کنند.