  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

برترین‌های مسابقات کوراش قهرمانی بانوان کشور مشخص شدند

برترین‌های مسابقات کوراش قهرمانی بانوان کشور مشخص شدند

رقابت های کوراش قهرمانی بانوان ایران با ایستادن دختران مازندران روی سکوی نخست به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی و انتخابی کوراش بانوان کشور با حضور ۱۶۴ کوراش‌کار از استان‌های مختلف به میزبانی اصفهان و در هشت وزن برگزار و در نهایت با قهرمانی مازندران به پایان رسید، همدان دوم و اصفهان سوم شدند و کاپ اخلاق به خراسان شمالی اهدا شد.

نفرات برتر اوزان مختلف:

وزن ۴۸-کیلوگرم: ۱- زهرا باغچقی (خراسان شمالی)۲-شیوا جهانگیری (همدان)‌۳-فاطمه حسینیان( اصفهان ) و ریحانه صدیقی ( خراسان رضوی

وزن ۵۲-کیلوگرم: ۱- لیلا سیاهوشی ( همدان) ۲- نسترن آسترکی ( گلستان)۳- زهرا محبی‌راد (خراسان شمالی) و حدیث باغچقی (البرز)

وزن ۵۷-کیلوگرم:۱-ستایش جلال‌الدین (اصفهان) ۲- نرجس محمدی (خراسان شمالی) ۳-فاطمه مغولی (سیستان و بلوچستان) و درسا نبات‌زاده (تهران)

وزن ۶۳-کیلوگرم: ۱-پردیس عیدی‌وند (اصفهان) ۲- الهه چهاردولی (همدان) ۳- ملیکا نیکزاد (مازندران) و زهره نقوی (تهران)

وزن ۷۰-کیلوگرم: ۱-سارگل امیدوند (مازندران) ۲-حنیفا عیوضی (تهران) ۳-ساغر کیماسی (اصفهان) و آوین بوستان‌افروز (لرستان)

وزن ۷۸- کیلوگرم : ۱- روژینا طیبی (مازندران) ۲- سارا کاردگر (مازندران) ۳-الهه باغچقی (خراسان شمالی) و فاطمه حبیب‌نژاد (تهران)

وزن ۸۷- کیلوگرم:‌۱- سمانه خجسته (مازندران) ۲-زهرا ملکی (اصفهان) ۳-پارمین علی‌نژاد (تهران) و بیتا ابهری (خراسان رضوی)

وزن ۸۷+ کیلوگرم:۱-شینا شیرنژاد (مازندران) ۲-کیمیا آزموده (خراسان رضوی)‌۳- فاطمه براتی بریمانلو (خراسان شمالی) و یاسمن متش (لرستان)

کد مطلب 6980123

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها