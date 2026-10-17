به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی و انتخابی کوراش بانوان کشور با حضور ۱۶۴ کوراش‌کار از استان‌های مختلف به میزبانی اصفهان و در هشت وزن برگزار و در نهایت با قهرمانی مازندران به پایان رسید، همدان دوم و اصفهان سوم شدند و کاپ اخلاق به خراسان شمالی اهدا شد.

نفرات برتر اوزان مختلف:

وزن ۴۸-کیلوگرم: ۱- زهرا باغچقی (خراسان شمالی)۲-شیوا جهانگیری (همدان)‌۳-فاطمه حسینیان( اصفهان ) و ریحانه صدیقی ( خراسان رضوی

وزن ۵۲-کیلوگرم: ۱- لیلا سیاهوشی ( همدان) ۲- نسترن آسترکی ( گلستان)۳- زهرا محبی‌راد (خراسان شمالی) و حدیث باغچقی (البرز)

وزن ۵۷-کیلوگرم:۱-ستایش جلال‌الدین (اصفهان) ۲- نرجس محمدی (خراسان شمالی) ۳-فاطمه مغولی (سیستان و بلوچستان) و درسا نبات‌زاده (تهران)

وزن ۶۳-کیلوگرم: ۱-پردیس عیدی‌وند (اصفهان) ۲- الهه چهاردولی (همدان) ۳- ملیکا نیکزاد (مازندران) و زهره نقوی (تهران)

وزن ۷۰-کیلوگرم: ۱-سارگل امیدوند (مازندران) ۲-حنیفا عیوضی (تهران) ۳-ساغر کیماسی (اصفهان) و آوین بوستان‌افروز (لرستان)

وزن ۷۸- کیلوگرم : ۱- روژینا طیبی (مازندران) ۲- سارا کاردگر (مازندران) ۳-الهه باغچقی (خراسان شمالی) و فاطمه حبیب‌نژاد (تهران)

وزن ۸۷- کیلوگرم:‌۱- سمانه خجسته (مازندران) ۲-زهرا ملکی (اصفهان) ۳-پارمین علی‌نژاد (تهران) و بیتا ابهری (خراسان رضوی)

وزن ۸۷+ کیلوگرم:۱-شینا شیرنژاد (مازندران) ۲-کیمیا آزموده (خراسان رضوی)‌۳- فاطمه براتی بریمانلو (خراسان شمالی) و یاسمن متش (لرستان)