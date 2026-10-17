جایزه جنجالی اینفانتینو برای ترامپ در آستانه حذف

به گزارش خبرنگار مهر، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، اعلام کرد که آینده جایزه صلح این نهاد پس از گذشت تنها یک سال از اعطای آن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جایزه‌ای جنجالی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا تاکنون تنها برنده آن بوده است.

روزنامه انگلیسی سان در این رابطه نوشت: اینفانتینو پس از نشست روز پنجشنبه شورای فیفا درباره سرنوشت این جایزه گفت که کمیته مسئولیت اجتماعی فوتبال مأمور شده است تا این موضوع را بررسی و پیشنهاد خود را ارائه کند.

رئیس فیفا در این باره اظهار داشت: تصمیم گرفته شد که کمیته مسئولیت اجتماعی فوتبال، موضوع جایزه صلح فیفا را بررسی کند و پیشنهادی در این زمینه ارائه دهد.

جایزه صلح فیفا سال گذشته به دونالد ترامپ اهدا شد و از همان زمان با انتقادها و حاشیه‌هایی همراه بود. اکنون با اظهارات اینفانتینو احتمال کنار گذاشته شدن این جایزه پس از تنها یک دوره مطرح شده است. هرچند تصمیم نهایی درباره ادامه یا توقف آن هنوز اعلام نشده است.