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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به‌ویژه در میان بانوان ایلام

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به‌ویژه در میان بانوان ایلام

ایلام- استاندار ایلام از پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی به‌ویژه در میان بانوان این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام در دانشگاه ایلام اظهار کرد: توسعه استان باید بر مبنای شناخت دقیق ظرفیت‌ها، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد و در این میان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و دانش‌آموختگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در استان، به‌ویژه در میان بانوان، افزود: در ایلام با بیکاری دانش‌آموختگانی مواجه هستیم که در دانشگاه‌های معتبر کشور تحصیل کرده‌اند و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دوچندان می‌کند.

استاندار ایلام با بیان اینکه بازسازی‌های پس از جنگ عمدتاً بر زیرساخت‌های کالبدی متمرکز بود، تصریح کرد: بازسازی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های استان به اندازه کافی انجام نشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و خصوصی نیز نتوانست آن‌گونه که باید در ایلام شکل بگیرد.

کرمی کشاورزی و گردشگری را از پیشران‌های توسعه استان دانست و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها استفاده کنیم.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای افزود: سند توسعه استان با همکاری دانشگاه‌های ایلام و با توجه به سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه تدوین شده است و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در این برنامه مورد توجه قرار دارد.

کرمی با اشاره به رویکرد محله‌محوری در دولت چهاردهم اظهار کرد: بازگشت به مسجد و تقویت نقش آن در محلات می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی کمک کند.

وی افزود: در مجموع ۴۸۶ شورای محله در شهرها و روستاهای استان تشکیل شده است و باید از این ظرفیت برای تقویت مشارکت مردم و پیشبرد برنامه‌های محلی استفاده شود.

استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بیان کرد: ایلام حدود ۳۷ هزار ورزشکار سازمان‌یافته و ۳۰ هزار هنرمند و صنعتگر صنایع‌دستی دارد و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و تقویت اعتبارات فرهنگی، هنری و ورزشی است.

کرمی با اشاره به برخورداری استان از حدود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و میزبانی سالانه بیش از هشت میلیون زائر عتبات عالیات گفت: ایلام می‌تواند علاوه بر نقش مهم خود در تردد زائران، به کریدوری فرهنگی در سطح ملی و منطقه‌ای تبدیل شود و زمینه صدور فرهنگ اسلامی به کشورهای همسایه و آسیای میانه را فراهم کند.

کد مطلب 6980142

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