به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان ایلام در دانشگاه ایلام اظهار کرد: توسعه استان باید بر مبنای شناخت دقیق ظرفیت‌ها، استفاده از توان علمی دانشگاه‌ها و توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی شکل بگیرد و در این میان، ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان و دانش‌آموختگان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در استان، به‌ویژه در میان بانوان، افزود: در ایلام با بیکاری دانش‌آموختگانی مواجه هستیم که در دانشگاه‌های معتبر کشور تحصیل کرده‌اند و این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی جدی برای جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال را دوچندان می‌کند.

استاندار ایلام با بیان اینکه بازسازی‌های پس از جنگ عمدتاً بر زیرساخت‌های کالبدی متمرکز بود، تصریح کرد: بازسازی اقتصادی متناسب با ظرفیت‌های استان به اندازه کافی انجام نشد و سرمایه‌گذاری‌های بزرگ دولتی و خصوصی نیز نتوانست آن‌گونه که باید در ایلام شکل بگیرد.

کرمی کشاورزی و گردشگری را از پیشران‌های توسعه استان دانست و گفت: باید از ظرفیت‌های موجود برای رونق اقتصادی، افزایش اشتغال و کاهش دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها استفاده کنیم.

وی با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای افزود: سند توسعه استان با همکاری دانشگاه‌های ایلام و با توجه به سند آمایش سرزمین و برنامه هفتم توسعه تدوین شده است و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در این برنامه مورد توجه قرار دارد.

کرمی با اشاره به رویکرد محله‌محوری در دولت چهاردهم اظهار کرد: بازگشت به مسجد و تقویت نقش آن در محلات می‌تواند به افزایش سرمایه اجتماعی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی کمک کند.

وی افزود: در مجموع ۴۸۶ شورای محله در شهرها و روستاهای استان تشکیل شده است و باید از این ظرفیت برای تقویت مشارکت مردم و پیشبرد برنامه‌های محلی استفاده شود.

استاندار ایلام با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان بیان کرد: ایلام حدود ۳۷ هزار ورزشکار سازمان‌یافته و ۳۰ هزار هنرمند و صنعتگر صنایع‌دستی دارد و بهره‌گیری از این توانمندی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و تقویت اعتبارات فرهنگی، هنری و ورزشی است.

کرمی با اشاره به برخورداری استان از حدود ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک و میزبانی سالانه بیش از هشت میلیون زائر عتبات عالیات گفت: ایلام می‌تواند علاوه بر نقش مهم خود در تردد زائران، به کریدوری فرهنگی در سطح ملی و منطقه‌ای تبدیل شود و زمینه صدور فرهنگ اسلامی به کشورهای همسایه و آسیای میانه را فراهم کند.