ارائه خدمات پزشکی و حمایتی در رزمایش جهادی محمدآباد بهشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا سلیمان‌نژاد صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش جهادی در محمدآباد بهشهر اظهار کرد: گروه‌های جهادی با روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم، برای رفع نیازهای مناطق کم‌برخوردار تلاش می‌کنند و همکاری میان گروه‌های مردمی و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند روند محرومیت‌زدایی را تقویت کند.

وی افزود: شناسایی نیازهای محلی و ارائه خدمات متناسب با شرایط هر منطقه، از ظرفیت‌های مهم رزمایش‌های جهادی برای گسترش عدالت اجتماعی و بهبود دسترسی مردم به امکانات است.

سلیمان‌نژاد با تشریح برنامه‌های این رزمایش بیان کرد: خدمات پزشکی، چشم‌پزشکی و دندان‌پزشکی، آموزش کمک‌های اولیه و امدادونجات، برپایی میز خدمت و نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و همچنین موکب پذیرایی و فرهنگی از جمله برنامه‌های اجراشده در روستای محمدآباد بود.

وی ادامه داد: در بخش آموزشی و اجتماعی نیز کلاس‌های بافتنی، مشاوره و نقاشی، جشن تکلیف، جشنواره غذا، برنامه‌های نشاط‌آفرین ویژه نوجوانان، مسابقات بومی و محلی و رقابت فوتبال برگزار شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی مازندران، حمایت از فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را از دیگر محورهای این رزمایش عنوان کرد و گفت: کارگاه آموزشی کشت پاییزه، بازدید از دامداری‌ها، واکسیناسیون دام، توزیع سموم قارچ‌کش و عرضه نهاده‌های دامی ارزان‌قیمت و یارانه‌ای از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای پشتیبانی از بهره‌برداران منطقه بود.

وی همچنین از برگزاری یادواره شهدا و محفل انس با قرآن کریم خبر داد و افزود: تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، ترویج ارزش‌های دینی و افزایش همدلی و مشارکت اجتماعی از دیگر اهداف برنامه‌های جهادی است.

سلیمان‌نژاد با تأکید بر استمرار این اقدامات خاطرنشان کرد: همراهی مردم، مسئولان محلی، دستگاه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات مناطق کم‌برخوردار و فراهم شدن زمینه دسترسی مناسب‌تر به خدمات منجر شود.

وی در پایان گفت: این رزمایش با مشارکت سپاه ناحیه بهشهر، فرمانداری و ادارات شهرستان، معاونت بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی بهشهر، اهالی روستای محمدآباد، شورای اسلامی و دهیاری، بخشدار، دستگاه‌های اجرایی، بسیج سازندگی سپاه کربلا، گروه جهادی سلمان و قرارگاه محرومیت‌زدایی پیشرفت و آبادانی سپاه کربلا برگزار شد.