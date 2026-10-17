آمار دقیق پشتوانه توزیع عادلانه اعتبارات است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کتابی صبح شنبه در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی سرشماری عمومی نفوس و مسکن به شیوه «ثبتی مبنا» اظهارکرد: ثبت دقیق جمعیت شهرها و روستاها نقش تعیین کننده‌ای در تخصیص اعتبارات، توسعه زیرساخت‌ها و احقاق حقوق مردم دارد و نباید حتی یک خانوار از قلم بیفتد.

وی با تاکید بر اینکه حتی یک خانوار در سرشماری ملایر نباید از قلم بیفتد، ادامه داد: آمار دقیق پشتوانه احقاق حقوق مردم و توزیع عادلانه اعتبارات است و سرشماری صرفا ثبت آمار و ارقام نیست بلکه مبنای برنامه‌ریزی برای آینده شهرها و روستاها است و تمامی دستگاه‌های اجرایی باید برای ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی همکاری کنند.

فرماندار ملایر با تاکید بر بسیج همه جانبه امکانات شهرستان تصریح کرد: فرمانداری ویژه ملایر امکانات اداری، ارتباطی و پشتیبانی مورد نیاز را فراهم کرده و بخشداران چهارگانه مرکزی، سامن، جوکار و زند، شهرداران، دهیاران و شوراهای اسلامی موظف‌ هستند با تمام ظرفیت در اجرای این طرح مشارکت کنند.

کتابی با اشاره به اجرای مرحله راستی آزمایی میدانی از اول تا ۳۰ آبان ماه، خاطرنشان کرد: براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده عملیات راستی آزمایی در شهرهای ملایر، جوکار، ازندریان و علی‌آباد دمق و تعدادی از روستاهای هدف شهرستان اجرا خواهد شد و هماهنگی ماموران آمارگیر با دهیاران، شوراها و معتمدان محلی باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات تمامی خانوارها با دقت ثبت و بررسی شود.

وی بر تسریع در تکمیل پلاک کوبی و رفع نواقص کدهای پستی تاکید کرد و گفت: ثبت صحیح اطلاعات مکانی و جمعیتی نقش مهمی در برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه اعتبارات میان مناطق مختلف شهرستان دارد و دفاع از حقوق مردم و پیگیری سهم عادلانه ملایر از اعتبارات و امکانات نیازمند آمار دقیق و قابل اتکا است و همه مجموعه‌های اجرایی باید برای تحقق این هدف پای کار باشند.

رفیعی میرزا معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان نیز با تشریح شیوه اجرای سرشماری ثبتی مبنا از پوشش بیش از ۹۸ درصدی کد پستی شهرستان ملایر و به کارگیری ۶ مامور بومی آموزش‌دیده برای عملیات میدانی خبر داد.