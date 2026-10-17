هشدار نظارتی دیوان محاسبات درباره نحوه واگذاری اراضی پایاب سد خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، عقیل شکری با همراهی معاون فنی و امور حسابرسی، هیأت حسابرسی مستقر در جهاد کشاورزی استان، رئیس سازمان و جمعی از کارشناسان جهاد کشاورزی، از اراضی پایاب سد خداآفرین در منطقه مغان بازدید کرد.

وی افزود: در این بازدید، آخرین وضعیت اراضی پایاب سد خداآفرین، نحوه واگذاری و بهره‌برداری از اراضی، وضعیت طرح‌های کشاورزی و مسائل و چالش‌های موجود در مسیر اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده مورد بررسی میدانی قرار گرفت.

شکری با اشاره به اهمیت اراضی پایاب سد خداآفرین در توسعه کشاورزی منطقه مغان، اظهار کرد: واگذاری اراضی باید صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت حقوق عمومی انجام شود و دستگاه‌های متولی باید بر نحوه بهره‌برداری و تحقق اهداف تعیین‌شده نیز نظارت مستمر داشته باشند.

وی افزود: دیوان محاسبات در چارچوب وظایف قانونی خود، فرآیندهای مرتبط با واگذاری و بهره‌برداری از اراضی را مورد توجه قرار می‌دهد تا ضمن صیانت از بیت‌المال، از بروز تخلف، انحراف از اهداف طرح و تضییع ظرفیت‌های عمومی جلوگیری شود.

مدیرکل دیوان محاسبات استان اردبیل تصریح کرد: در واگذاری اراضی، موضوعاتی همچون رعایت ضوابط قانونی، احراز اهلیت متقاضیان، نحوه تخصیص و بهره‌برداری و پایبندی به کاربری و اهداف تعیین‌شده باید به صورت دقیق مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این بازدید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و کارشناسان مربوطه گزارشی از وضعیت اراضی، روند واگذاری و بهره‌برداری و مهم‌ترین مسائل و موانع موجود ارائه کردند.

همچنین مقرر شد موضوعات مطرح‌شده در این بازدید در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذی‌ربط بررسی و موارد نیازمند پیگیری، با هدف رفع موانع، جلوگیری از انحراف در فرآیند واگذاری و افزایش بهره‌وری اراضی پایاب سد خداآفرین دنبال شود.