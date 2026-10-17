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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

هشدار زرد هواشناسی در سیستان‌وبلوچستان؛ احتمال رگبار در مناطق مرکزی

هشدار زرد هواشناسی در سیستان‌وبلوچستان؛ احتمال رگبار در مناطق مرکزی

زاهدان- رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی سیستان‌وبلوچستان گفت: از یکشنبه تا سه‌شنبه، ارتفاعات جنوبی و مرکزی استان شاهد رگبار باران، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی ملاشاهی صبح شنبه به خبرنگاران از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی خبر داد و گفت: از یکشنبه تا سه‌شنبه، به‌ویژه روز دوشنبه، احتمال وقوع بارش‌های همرفتی، رعدوبرق، تندبادهای شدید و لحظه‌ای و در برخی مناطق بارش تگرگ وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سیستان و بلوچستان افزود: این شرایط جوی شهرستان‌های فنوج، قصرقند، سرباز، نیکشهر، لاشار، مهرستان، سیب و سوران، سراوان، راسک و جنوب ایرانشهر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی با توصیه به رعایت نکات ایمنی از شهروندان خواست از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا همچنین بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی دامداران برای کاهش خسارات احتمالی تأکید کرد.

کد مطلب 6980153

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