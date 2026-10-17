به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی با اشاره به رویکرد جدید در تنوع بخشی به روش‌های تامین مالی بخش کشاورزی اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، بهبود مدیریت منابع آب و ارتقای بهره‌وری در استان همدان هفت پروژه عمرانی جهاد کشاورزی همدان در فهرست پروژه‌های مشمول طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۵ قرار گرفته است.

وی مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این هفت طرح را ۱۷۸ میلیارد ریال برآورد کرد و درباره جزئیات پروژه‌های حوزه آب و خاک گفت: چهار طرح از این مجموعه به احیا و مرمت قنوات اختصاص دارد که شامل مرمت قنوات شهرستان فامنین با اعتبار ۳۲ میلیارد ریال، درگزین با ۳۰ میلیارد ریال، کبودرآهنگ با ۱۵ میلیارد ریال و شهرستان بهار با ۹ میلیارد ریال اعتبار است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان افزود: سه پروژه دیگر نیز شامل تکمیل کانال آبرسانی روستاهای قهاوند با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال، احداث کانال آبرسانی جوی‌شیر تویسرکان با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال و احداث راه دسترسی و پل بین مزارع دره مرادبیگ با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال است.

محمدی با تشریح مزایای سازوکار نشان‌دار کردن مالیات‌ها تصریح کرد: این طرح ملی با هدف ارتقای شفافیت در هزینه کرد درآمدهای مالیاتی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد امکان مشارکت مستقیم مودیان در تکمیل طرح‌های عمرانی عام‌المنفعه اجرا می‌شود به گونه‌ای که مودیان مالیاتی می‌توانند در زمان پرداخت مالیات پروژه مورد نظر خود را برای تخصیص منابع پرداختی انتخاب کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدایت منابع مالیاتی به این پروژه‌ها علاوه بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های ضروری بخش کشاورزی، نقش بسزایی در کاهش هدر رفت آب، تسهیل و بهبود انتقال آب به اراضی کشاورزی و در نهایت افزایش بهره‌وری منابع آبی استان خواهد داشت.