امینی قهرمان تفنگ شد؛ قربانی بر سکوی نخست تپانچه ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون سومین مرحله مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بانوان گرامیداشت هفته تربیت بدنی در سه رده سنی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان به میزبانی قم برگزار شد.



در پایان رقابت های تفنگ بزرگسالان و برگزاری یک فینال حساس فاطمه امینی از اصفهان عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. فخرالسادات حسینی نایب قهرمان شد و نینا میرزایی در رده سوم ایستاد.



در پایان رقابت‌های تفنگ جوانان یلدا سلیمانی عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کرد،. آرمیتا فتوحی نایب قهرمان شد و مائده باباشکوری جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.



در فینال مسابقات تفنگ نوجوانان آرنیکا ابراهیم زاده از تهران عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد. هلیا خمسه از تهران نایب قهرمان شد و ریحانه سعیدی منش از تهران جایگاه سوم را از آن خود کرد.



در پایان رقابت های تپانچه بزرگسالان و یک فینال نزدیک در شوت‌آف مینا قربانی موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و گلنوش سبقت الهی نایب قهرمان شد. نوشین پی‌خسته نیز در رده سوم ایستاد.



در پایان رقابت های تپانچه جوانان پریا حیدری عنوان قهرمانی را به دست آورد دنیا ارشدنیا نایب قهرمان شد و فائزه فرهمند سکوی سوم را به خود اختصاص داد.



در پایان مسابقات تپانچه نوجوانان پریماه امیری از کرمان عنوان قهرمانی را از آن‌خود کرد، دیبا ساسانی نایب قهرمان شد و تارا عباس زاده از آذربایجان غربی سکوی سوم را به دست آورد.