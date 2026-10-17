به گزارش خبرنگار مهر، طهمورث لاهوتی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، امروز در رویداد هفت روز با صادرات، توسعه صادرات بنگاه‌های کوچک و متوسط را یکی از مسیرهای تقویت صادرات غیرنفتی دانست و گفت: شرکت‌های مدیریت صادرات می‌توانند با ارائه خدمات تخصصی، بخشی از موانع ورود این بنگاه‌ها به بازارهای بین‌المللی را برطرف کنند.

به گفته وی، ایجاد شهرک‌های صنعتی و تأمین زیرساخت‌های موردنیاز واحدهای تولیدی، اگرچه از مأموریت‌های اصلی این بخش است، اما با گسترش شهرک‌ها و افزایش تعداد واحدهای مستقر در آنها، حمایت از کسب‌وکارها به اقدامات زیرساختی محدود نمی‌شود و باید خدمات تخصصی و برنامه‌های توسعه‌ای نیز در اولویت قرار گیرد.

عقب‌نشینی تعداد صادرکنندگان از شهرک‌های صنعتی

لاهوتی با اشاره به روند صادرات واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: متوسط صادرات این واحدها در دوره مورد بررسی، سالانه حدود ۳ میلیارد دلار بوده است.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ نزدیک به هزار واحد صادراتی در شهرک‌های صنعتی شناسایی شده بود، اما این تعداد در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۰۰ واحد و اندی رسید؛ آماری که ضرورت بررسی موانع صادراتی و تدوین برنامه‌های مؤثر برای افزایش شمار صادرکنندگان را نشان می‌دهد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی با بیان اینکه این اطلاعات بر اساس پیگیری‌های سازمان و اظهارات طرف‌های قرارداد گردآوری شده است، توضیح داد: بخشی از واحدهای تولیدی محصولات خود را از طریق واسطه‌ها به بازارهای خارجی عرضه می‌کنند و به همین دلیل، فعالیت صادراتی آنها ممکن است به‌صورت مستقیم در آمارها ثبت نشود.

به گفته وی، بنابراین احتمال دارد شمار واقعی واحدهای دارای فعالیت صادراتی بیشتر از تعداد شناسایی‌شده باشد. با این حال، نسبت واحدهای صادراتی به کل بنگاه‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی همچنان محدود است و افزایش مشارکت بنگاه‌های کوچک و متوسط در تجارت خارجی به برنامه‌ریزی هدفمند نیاز دارد.

صنایع کوچک؛ سهمی فراتر از تعداد صادرکنندگان

معاون وزیر صمت با اشاره به جایگاه صنایع کوچک در صادرات اظهار کرد: بر اساس آمار سال ۱۴۰۴، این صنایع حدود ۴۵ درصد از تعداد واحدهای صادراتی و ۵۲ درصد از ارزش صادرات مورد بررسی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر ظرفیت واحدهای دارای کمتر از ۵۰ نفر نیروی کار گفت: شناسایی بنگاه‌های برخوردار از توان صادراتی و فراهم کردن زمینه حضور مستمر آنها در بازارهای خارجی می‌تواند به افزایش تعداد صادرکنندگان و تقویت صادرات غیرنفتی کشور کمک کند.

استانداردهای تولید، شرط ورود پایدار به بازارهای جهانی

لاهوتی یکی از موانع پیش‌روی بنگاه‌های کوچک و متوسط را فاصله استاندارد برخی محصولات با الزامات بازارهای هدف عنوان کرد و گفت: بخشی از واحدهای صنعتی هنوز به سطح موردنیاز برای رقابت در بازارهای خارجی نرسیده‌اند و برای عرضه پایدار محصولات خود با محدودیت مواجه هستند.

وی تأکید کرد: حمایت از بنگاه‌های کوچک نباید صرفاً به شناسایی ظرفیت‌های صادراتی محدود شود، بلکه ارتقای کیفیت محصولات و انطباق فرآیند تولید با استانداردهای بازارهای هدف نیز باید در کانون برنامه‌های حمایتی قرار گیرد.

پیوند صنایع کوچک با کارفرمایان بزرگ و بین‌المللی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی همچنین از پیگیری برنامه‌هایی برای تقویت ارتباط میان بنگاه‌های کوچک و متوسط و مجموعه‌های بزرگ صنعتی خبر داد و گفت: حدود یک ماه پیش، با همکاری اتاق بازرگانی ایران، جمع‌بندی‌هایی برای پیشبرد این برنامه انجام شد و فعالیت در دو حوزه تخصصی مرتبط با نفت و نیرو در دستور کار قرار گرفت.

به گفته لاهوتی، یکی از اهداف این برنامه، شناسایی کارفرمایان بین‌المللی و ایجاد ارتباط میان آنها، صنایع بزرگ و بنگاه‌های کوچک و متوسط است تا واحدهای کوچک بتوانند توان فنی و تولیدی خود را ارتقا دهند و به استانداردهای موردنیاز برای همکاری با مجموعه‌های بزرگ و کارفرمایان خارجی دست یابند.

وی افزود: اجرای مؤثر این برنامه می‌تواند علاوه بر تقویت ظرفیت صادراتی صنایع کوچک و متوسط، زمینه ارتقای کیفیت محصولات و بهبود استانداردهای تولید را نیز فراهم کند.

لاهوتی با اشاره به آثار داخلی ارتقای استانداردها اظهار کرد: الزام واحدهای صنعتی به رعایت معیارهای موردنیاز بازارهای بین‌المللی برای رقابت‌پذیری بیشتر، می‌تواند کیفیت کالاهای عرضه‌شده در بازار داخلی را نیز بهبود دهد.

معاون وزیر صمت بر ضرورت شناسایی ظرفیت‌های صادراتی بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه حمایت‌های تخصصی و گسترش استفاده از خدمات شرکت‌های مدیریت صادرات تأکید کرد.