به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح شنبه در جلسه هماهنگی رزمایش «جان‌فدا» در استان کردستان، با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر اظهار کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم و شکل‌گیری وحدت و انسجام ملی، محاسبات دشمن را برهم زد و مانع از دستیابی آن به اهداف موردنظرش شد.

وی با بیان اینکه کشور در جریان جنگ متحمل خسارت‌های جانی و مالی شده است، افزود: با وجود برخورداری دشمن از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته نظامی، آنچه معادلات را تغییر داد، ایستادگی مردم، باورهای دینی و اعتماد آنان به رهبری و وعده‌های الهی بود.

وحدت ملی؛ عامل ناکامی محاسبات دشمن

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از کشور گفت: نیروهای مسلح در کنار توان دفاعی و پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه‌هایی مانند موشکی و پدافندی، از پشتوانه‌ای مهم به نام حمایت مردمی برخوردارند که در شرایط دشوار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رضایی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: مردم با وجود دشواری‌های اقتصادی، حمایت خود را از کشور و نظام ادامه دادند و حضور آنان در صحنه، یکی از عوامل مهم در تقویت امنیت و مقابله با تهدیدها بوده است.

وی با بیان اینکه پشتیبانی مردمی در کنار آمادگی نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: این سطح از همبستگی و همراهی مردم، ظرفیت مهمی برای عبور از شرایط دشوار و حفظ امنیت کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به پیشینه همراهی مردم کردستان با انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم این استان از اقوام مختلف، به‌ویژه کردها، در طول ۴۷ سال گذشته در عرصه‌های مختلف از کشور حمایت کرده‌اند و وجود پنج هزار و ۵۳۶ شهید در استان، بخشی از شواهد این همراهی و فداکاری است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت عمومی در برنامه‌های مرتبط با امنیت کشور افزود: پویش جان‌فدا فرصتی برای افزایش مشارکت مردم و تقویت مؤلفه‌های امنیت‌ساز و اقتدار ملی است.

برگزاری رزمایش جان‌فدا در ۲۸ مهرماه

رضایی از برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در روز ۲۸ مهرماه در استان کردستان خبر داد و گفت: این برنامه با حضور حجت‌الاسلام طائب و همکاری مسئولان استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این رزمایش افزود: انتظار می‌رود مجموعه مدیران و مسئولان استان با مشارکت و همکاری لازم، زمینه اجرای مناسب این برنامه را فراهم کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین با اشاره به وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: امنیت کردستان با مشارکت مردم، همکاری مسئولان و تلاش نیروهای مسلح برقرار است و نیروهای مستقر در استان برای مواجهه با سناریوهای مختلف احتمالی آمادگی دارند.

رضایی با اشاره به نقش مردم و مسئولان در حفظ آرامش استان افزود: همراهی مردم و تلاش نیروهای بومی و دیگر نیروهای مستقر، از عوامل مهم تأمین امنیت در کردستان بوده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی نیز انجام شده است.

وی در پایان بر ضرورت قدردانی از همراهی مردم و تقویت همبستگی ملی تأکید کرد.