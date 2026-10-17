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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

برگزاری رزمایش جان‌فدا در کردستان با محوریت تقویت انسجام ملی

برگزاری رزمایش جان‌فدا در کردستان با محوریت تقویت انسجام ملی

سنندج- فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، حضور و پشتیبانی مردم را از مؤلفه‌های اصلی اقتدار و امنیت کشور دانست و از برگزاری رزمایش جان‌فدا با مشارکت مسئولان و مردم استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمشید رضایی صبح شنبه در جلسه هماهنگی رزمایش «جان‌فدا» در استان کردستان، با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر اظهار کرد: حضور گسترده اقشار مختلف مردم و شکل‌گیری وحدت و انسجام ملی، محاسبات دشمن را برهم زد و مانع از دستیابی آن به اهداف موردنظرش شد.

وی با بیان اینکه کشور در جریان جنگ متحمل خسارت‌های جانی و مالی شده است، افزود: با وجود برخورداری دشمن از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته نظامی، آنچه معادلات را تغییر داد، ایستادگی مردم، باورهای دینی و اعتماد آنان به رهبری و وعده‌های الهی بود.

وحدت ملی؛ عامل ناکامی محاسبات دشمن

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش مردم در پشتیبانی از کشور گفت: نیروهای مسلح در کنار توان دفاعی و پیشرفت‌های حاصل‌شده در حوزه‌هایی مانند موشکی و پدافندی، از پشتوانه‌ای مهم به نام حمایت مردمی برخوردارند که در شرایط دشوار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

رضایی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم تصریح کرد: مردم با وجود دشواری‌های اقتصادی، حمایت خود را از کشور و نظام ادامه دادند و حضور آنان در صحنه، یکی از عوامل مهم در تقویت امنیت و مقابله با تهدیدها بوده است.

وی با بیان اینکه پشتیبانی مردمی در کنار آمادگی نیروهای مسلح، محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرده است، خاطرنشان کرد: این سطح از همبستگی و همراهی مردم، ظرفیت مهمی برای عبور از شرایط دشوار و حفظ امنیت کشور به شمار می‌رود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به پیشینه همراهی مردم کردستان با انقلاب اسلامی اظهار کرد: مردم این استان از اقوام مختلف، به‌ویژه کردها، در طول ۴۷ سال گذشته در عرصه‌های مختلف از کشور حمایت کرده‌اند و وجود پنج هزار و ۵۳۶ شهید در استان، بخشی از شواهد این همراهی و فداکاری است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مشارکت عمومی در برنامه‌های مرتبط با امنیت کشور افزود: پویش جان‌فدا فرصتی برای افزایش مشارکت مردم و تقویت مؤلفه‌های امنیت‌ساز و اقتدار ملی است.

برگزاری رزمایش جان‌فدا در ۲۸ مهرماه

رضایی از برگزاری رزمایش «جان‌فدا» در روز ۲۸ مهرماه در استان کردستان خبر داد و گفت: این برنامه با حضور حجت‌الاسلام طائب و همکاری مسئولان استانی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران در شهرستان‌های مختلف برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این رزمایش افزود: انتظار می‌رود مجموعه مدیران و مسئولان استان با مشارکت و همکاری لازم، زمینه اجرای مناسب این برنامه را فراهم کنند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان همچنین با اشاره به وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: امنیت کردستان با مشارکت مردم، همکاری مسئولان و تلاش نیروهای مسلح برقرار است و نیروهای مستقر در استان برای مواجهه با سناریوهای مختلف احتمالی آمادگی دارند.

رضایی با اشاره به نقش مردم و مسئولان در حفظ آرامش استان افزود: همراهی مردم و تلاش نیروهای بومی و دیگر نیروهای مستقر، از عوامل مهم تأمین امنیت در کردستان بوده و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با تهدیدهای احتمالی نیز انجام شده است.

وی در پایان بر ضرورت قدردانی از همراهی مردم و تقویت همبستگی ملی تأکید کرد.

کد مطلب 6980167

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