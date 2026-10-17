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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۹

آغاز تمرین تیم کشتی خردسالان همدان زیر نظر نایب قهرمان المپیک

آغاز تمرین تیم کشتی خردسالان همدان زیر نظر نایب قهرمان المپیک

همدان- نخستین جلسه تمرینی تیم کشتی خردسالان استان همدان با حضور «مسعود مصطفی جوکار» نایب قهرمان المپیک آتن به عنوان مسئول فنی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین جلسه تمرینی تیم کشتی خردسالان استان همدان با هدف استعدادیابی، شناسایی ظرفیت‌ها و آماده‌سازی ورزشکاران برای حضور در مسابقات پیش‌رو با حضور چهره نام‌آور کشتی استان و نایب قهرمان المپیک آتن برگزار شد.

در این تمرین که با حضور مسعود مصطفی جوکار به عنوان مسئول فنی تیم خردسالان، علیرضا کرمی دبیر هیئت کشتی استان همدان، محمد ایرانی مسئول هماهنگی فنی و جمعی از مربیان این رشته برگزار شد، نکات فنی و آموزشی به کشتی‌گیران نونهال منتقل گردید.

مسعود مصطفی جوکار در حاشیه این تمرین با تاکید بر جایگاه ویژه نظم و انضباط در ورزش حرفه‌ای بر ضرورت حضور مستمر و منظم کشتی‌گیران در اردوهای آماده‌سازی تاکید کرد و این مولفه را از عوامل کلیدی در پیشرفت فنی و ارتقای سطح آمادگی ورزشکاران دانست.

براساس برنامه‌ریزی هیئت کشتی استان همدان اردوهای آماده‌سازی تیم خردسالان به صورت مستمر و تخصصی پیگیری خواهد شد تا آینده سازان کشتی استان در فضایی استاندارد، مسیر رشد و قهرمانی را سپری کنند.

کد مطلب 6980172

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