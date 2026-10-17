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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

مشکلات رانندگان کامیون ایرانی با ازبکستان به جمع‌بندی رسید

مشکلات رانندگان کامیون ایرانی با ازبکستان به جمع‌بندی رسید

رئیس سازمان راهداری با اشاره به مشکلات رانندگان کامیون ایرانی در مرزهای مشترک کشورهای اکو، به‌ویژه ازبکستان، گفت: در این دیدار، درباره مسائل و موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به آستانه، پایتخت قزاقستان، اظهار کرد: اجلاس دو روزه وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با شعار «راه ابریشم جدید» برگزار شد و دیجیتالی‌سازی و هوشمندسازی حمل‌ونقل، توسعه ترانزیت و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

براساس اعلام وزارت راه شهرسازی، وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های رسمی اجلاس، از جمله سخنرانی وزیران و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، افزود: در حاشیه این برنامه‌ها، دیدارهای دوجانبه خوبی با مقام‌های کشورهای عضو اکو برگزار شد که در آن‌ها، عمدتاً توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی میان کشورهای عضو در بخش‌های مختلف ریلی و جاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به معرفی پروژه‌های مهم حمل‌ونقلی ایران، از جمله راه‌آهن چابهار - زاهدان، گفت: این پروژه می‌تواند زمینه توسعه ترانزیت در منطقه را فراهم کند و در گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی کشورهای عضو اکو نقش مؤثری داشته باشد.

اکبری با اشاره به مشکلات رانندگان و کامیون‌داران ایرانی در مرزهای مشترک با کشورهای عضو اکو، به‌ویژه ازبکستان، اظهار کرد: در دیدار با مقام‌های این کشور، مذاکرات مفصلی درباره مسائل و موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد و چندین موضوع که ماه‌ها درباره آن‌ها مذاکره شده بود، در این نشست تقریباً به جمع‌بندی رسید.

وی یادآور شد: یکی از محورهای مهم مذاکرات با طرف ازبکستانی، مسائل مربوط به نحوه محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سوخت، همچنین مشکلات مرزی و پذیرش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بود که درباره آن‌ها بحث و تبادل نظر انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در دیدار با مقام‌های قزاقستان نیز موضوعات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای، از جمله افزایش تعداد پروانه‌های تردد و مدت اقامت رانندگان، به‌عنوان محورهای اصلی مذاکرات مطرح شد.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در این دیدارها گفت: مقرر شد کارگروه‌های تخصصی حمل‌ونقل جاده‌ای با اغلب کشورهای طرف مذاکره، کارگروه‌های تخصصی حمل‌ونقل جاده‌ای بلافاصله پس از این سفر تشکیل شود تا در این کارگروه‌ها، جمع‌بندی‌های دقیق و جزئی درباره هر یک از موضوعات انجام و راهکارهای اجرایی مشخص شود.

اکبری با بیان اینکه وزیران کشورهای طرف مذاکره برای حمایت از نتایج این کارگروه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، بیان کرد: بر این اساس، مقرر شده است توافقات کمیته‌های تخصصی به تأیید وزیران برسد تا زمینه تبدیل آن‌ها به تصمیمات اجرایی و توسعه مناسبات حمل‌ونقلی میان ایران و کشورهای عضو اکو فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت اظهار کرد: توافقات حاصل‌شده در این اجلاس می‌تواند به توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی ایران با کشورهای عضو اکو کمک کند و به‌ویژه زمینه ارتباط کشورهای منطقه با شرق و چین را تقویت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیگیری نتایج اجلاس گفت: پس از این نشست، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وظیفه مهمی بر عهده دارند تا تصمیمات اتخاذشده میان وزیران را به موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص تبدیل کنند و مراحل اجرایی آن‌ها را به‌طور جدی دنبال کنند.

رئیس سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، سفرها و نشست‌های دیگری میان وزیران کشورهای عضو برگزار شود تا نتایج کارگروه‌های تخصصی نهایی شود و با پیگیری مستمر توافقات، زمینه اجرای تفاهمات حمل‌ونقلی تا پیش از پایان سال میلادی فراهم شود.

کد مطلب 6980173
زهره آقاجانی

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