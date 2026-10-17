به گزارش خبرگزاری مهر، رضا اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، با اشاره به سفر وزیر راه و شهرسازی به آستانه، پایتخت قزاقستان، اظهار کرد: اجلاس دو روزه وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) با شعار «راه ابریشم جدید» برگزار شد و دیجیتالی‌سازی و هوشمندسازی حمل‌ونقل، توسعه ترانزیت و گسترش زیرساخت‌های لجستیکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

براساس اعلام وزارت راه شهرسازی، وی با اشاره به برگزاری برنامه‌های رسمی اجلاس، از جمله سخنرانی وزیران و وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران، افزود: در حاشیه این برنامه‌ها، دیدارهای دوجانبه خوبی با مقام‌های کشورهای عضو اکو برگزار شد که در آن‌ها، عمدتاً توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی میان کشورهای عضو در بخش‌های مختلف ریلی و جاده‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به معرفی پروژه‌های مهم حمل‌ونقلی ایران، از جمله راه‌آهن چابهار - زاهدان، گفت: این پروژه می‌تواند زمینه توسعه ترانزیت در منطقه را فراهم کند و در گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی کشورهای عضو اکو نقش مؤثری داشته باشد.

اکبری با اشاره به مشکلات رانندگان و کامیون‌داران ایرانی در مرزهای مشترک با کشورهای عضو اکو، به‌ویژه ازبکستان، اظهار کرد: در دیدار با مقام‌های این کشور، مذاکرات مفصلی درباره مسائل و موانع موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شد و چندین موضوع که ماه‌ها درباره آن‌ها مذاکره شده بود، در این نشست تقریباً به جمع‌بندی رسید.

وی یادآور شد: یکی از محورهای مهم مذاکرات با طرف ازبکستانی، مسائل مربوط به نحوه محاسبه مابه‌التفاوت نرخ سوخت، همچنین مشکلات مرزی و پذیرش ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای بود که درباره آن‌ها بحث و تبادل نظر انجام شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در دیدار با مقام‌های قزاقستان نیز موضوعات مربوط به حمل‌ونقل جاده‌ای، از جمله افزایش تعداد پروانه‌های تردد و مدت اقامت رانندگان، به‌عنوان محورهای اصلی مذاکرات مطرح شد.

رئیس سازمان راهداری با اشاره به توافقات صورت‌گرفته در این دیدارها گفت: مقرر شد کارگروه‌های تخصصی حمل‌ونقل جاده‌ای با اغلب کشورهای طرف مذاکره، کارگروه‌های تخصصی حمل‌ونقل جاده‌ای بلافاصله پس از این سفر تشکیل شود تا در این کارگروه‌ها، جمع‌بندی‌های دقیق و جزئی درباره هر یک از موضوعات انجام و راهکارهای اجرایی مشخص شود.

اکبری با بیان اینکه وزیران کشورهای طرف مذاکره برای حمایت از نتایج این کارگروه‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند، بیان کرد: بر این اساس، مقرر شده است توافقات کمیته‌های تخصصی به تأیید وزیران برسد تا زمینه تبدیل آن‌ها به تصمیمات اجرایی و توسعه مناسبات حمل‌ونقلی میان ایران و کشورهای عضو اکو فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت اظهار کرد: توافقات حاصل‌شده در این اجلاس می‌تواند به توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی ایران با کشورهای عضو اکو کمک کند و به‌ویژه زمینه ارتباط کشورهای منطقه با شرق و چین را تقویت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در پیگیری نتایج اجلاس گفت: پس از این نشست، وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران وظیفه مهمی بر عهده دارند تا تصمیمات اتخاذشده میان وزیران را به موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌های مشخص تبدیل کنند و مراحل اجرایی آن‌ها را به‌طور جدی دنبال کنند.

رئیس سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده، سفرها و نشست‌های دیگری میان وزیران کشورهای عضو برگزار شود تا نتایج کارگروه‌های تخصصی نهایی شود و با پیگیری مستمر توافقات، زمینه اجرای تفاهمات حمل‌ونقلی تا پیش از پایان سال میلادی فراهم شود.