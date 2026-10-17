به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی گلی صبح شنبه در بازدید سرزده و بدون هماهنگی قبلی از پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان امام حسن(ع) سمنان، روند اجرای طرح و مشکلات پیش‌روی تکمیل آن را بررسی کرد.

وی با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در قبال مطالبات شهروندان اظهار کرد: پروژه‌های عمرانی که با استفاده از اعتبارات عمومی و بیت‌المال اجرا می‌شوند، باید براساس برنامه زمان‌بندی مشخص و با رعایت الزامات فنی و کیفی به بهره‌برداری برسند و تأخیر در اجرای آن‌ها نباید به تضییع حقوق مردم منجر شود.

دادستان مرکز استان سمنان افزود: طولانی‌شدن اجرای پروژه‌های شهری علاوه بر افزایش هزینه‌ها و تحمیل بار مالی مضاعف، می‌تواند مشکلاتی در زمینه تردد، ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان ایجاد کند؛ بنابراین دستگاه‌های مسئول باید با تعامل موثر، موانع موجود را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کنند.

گلی با تأکید بر پیگیری حقوق عامه تصریح کرد: دادستانی اجرای طرح‌های مرتبط با منافع عمومی را با جدیت دنبال می‌کند و دستگاه‌های مسئول باید گزارش‌های دقیق و مستندی از روند پیشرفت پروژه و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات ارائه دهند.

وی هشدار داد: در صورت احراز ترک فعل یا تأخیر غیرموجه از سوی مسئولان مربوط، موضوع در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری خواهد شد و دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و بیت‌المال به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.