به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلی‌نژاد معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، با اشاره به تغییر رویکردهای جهانی در ارزیابی ظرفیت‌های نوآورانه کشورها و شهرها اظهار کرد: در گذشته، شاخص‌هایی مانند تحقیق و توسعه بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت، اما امروز ارزیابی زیست‌بوم نوآوری بر اساس مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها، از تجاری‌سازی فناوری و زیرساخت‌های دیجیتال تا حکمرانی فناوری و میزان هم‌افزایی میان اجزای مختلف این زیست‌بوم انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه فناوری‌های شهری به یکی از حوزه‌های مهم توسعه فناوری و نوآوری تبدیل شده‌اند، افزود: توسعه فناوری در شهرها به‌طور مستقیم با رفاه مردم ارتباط دارد و از ظرفیت بالایی برای ایجاد بازارهای جدید و گسترش نوآوری برخوردار است. همچنین، تجربه‌های موفق شهری می‌توانند در دیگر شهرها و حتی در مقیاس بین‌المللی توسعه پیدا کنند.

تهران باید به شهری زیست‌پذیر برای فناوران و نخبگان تبدیل شود

معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در دوره اخیر تصریح کرد: یکی از رویکردهای اصلی شهرداری تهران، فراهم کردن شرایطی است که این شهر به محیطی زیست‌پذیر برای فناوران، نخبگان و شرکت‌های فناوری تبدیل شود. در کنار این هدف، تلاش می‌کنیم حل مسائل و چالش‌های شهری را نیز با اتکا به فناوری و نوآوری پیش ببریم؛ چراکه توسعه زیرساخت‌های شهری به‌تنهایی برای حل همه مسائل کلان‌شهرها کافی نیست.

محمدعلی‌نژاد ادامه داد: شهرداری تهران از یک سو برای حل مسائل شهر و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به فناوری و نوآوری نیاز دارد و از سوی دیگر، خود را یکی از بازیگران مؤثر در زیست‌بوم نوآوری می‌داند که می‌تواند با فراهم کردن زیرساخت‌ها و بسترهای لازم، به فعالیت و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور کمک کند.

وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از نیازهای شهرداری می‌تواند از طریق ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تأمین شود. همچنین، مدیریت شهری می‌تواند با سیاست‌گذاری مناسب در حوزه محیط کسب‌وکار و زیست پیرامونی این شرکت‌ها، زمینه استقرار، فعالیت و رشد آن‌ها را فراهم کند.

ایجاد ساختارهای جدید برای توسعه فناوری در شهرداری تهران

معاون شهردار تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیست‌بوم فناوری در این دوره مدیریت شهری گفت: در سال‌های اخیر تلاش کرده‌ایم ساختارهای لازم برای توسعه فناوری و نوآوری را در شهرداری تهران ایجاد کنیم. در همین راستا، سازمان فناوری‌های نوین برای نخستین بار در مجموعه شهرداری تهران شکل گرفت تا سیاست‌گذاری و پیگیری توسعه فناوری در سطح شهرداری و شهر تهران را دنبال کند.

وی افزود: در کنار ایجاد این ساختار، مجوز پارک علم و فناوری شهرداری تهران نیز اخذ شده است تا زیرساخت مناسبی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور فعال در حوزه شهری، توانمندسازی آن‌ها و فراهم کردن امکانات مورد نیاز برای توسعه فعالیت‌هایشان ایجاد شود.

محمدعلی‌نژاد با اشاره به ضرورت هماهنگی میان بخش‌های مختلف شهرداری اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم سازوکاری فراهم کنیم تا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق شهرداری تهران بتوانند با هماهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری، مسائل و نیازهای خود را شناسایی و برای حل آن‌ها اقدام کنند.

پیش‌بینی ظرفیت‌های استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در مناطق ۲۲گانه تهران

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه زیرساخت‌های استقرار شرکت‌های فناور در نقاط مختلف پایتخت خبر داد و گفت: در این زمینه، چهار موقعیت برای توسعه زیرساخت‌های فناوری در تهران در نظر گرفته شده که یکی از آن‌ها پارک ولایت است.

معاون امور مالی و اقتصادی شهرداری تهران با اشاره به نقش مناطق ۲۲گانه در توسعه نوآوری شهری بیان کرد: در هر یک از مناطق شهرداری، با توجه به ظرفیت‌های محلی، از جمله حضور دانشگاه‌ها و مراکز علمی، فعالیت شرکت‌های خصوصی و تمرکزهای تخصصی موجود، زمینه‌هایی برای توسعه فناوری و ایجاد مراکز نوآوری شناسایی و دنبال شده است.

توسعه نواحی نوآوری در طرح‌های بلندمدت شهری

محمدعلی‌نژاد یکی از اقدامات مهم برای تثبیت و تسریع توسعه فناوری در تهران را پیش‌بینی نواحی نوآوری در اسناد و طرح‌های شهری دانست و گفت: یکی از ابزارهای مؤثر برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و تسریع توسعه فناوری، شکل‌گیری نواحی نوآوری است. در همین راستا، تلاش کرده‌ایم این موضوع در چارچوب طرح‌های شهری تهران مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هدف این است که در طراحی و بازنگری طرح‌های شهری، زمینه شکل‌گیری نواحی نوآوری همراه با امکانات، زیرساخت‌ها و امتیازات مورد نیاز فراهم شود تا توسعه این نواحی به‌صورت پایدار و ماندگار دنبال شود.

معاون شهردار تهران با دعوت از مسئولان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برای مشارکت در این برنامه اظهار کرد: شهرداری تهران آمادگی دارد طی دو هفته آینده رویدادی برگزار کند و ابعاد مختلف این طرح را ارائه دهد تا با همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه نهادینه‌سازی نواحی نوآوری در اسناد شهرسازی و طرح‌های شهری تهران فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تحقق این هدف و پیش‌بینی ظرفیت‌های مرتبط در فرایند بازنگری طرح‌های شهری، می‌توان الگویی ماندگار برای توسعه محیط‌های فناورانه و علمی ایجاد کرد که علاوه بر تهران، قابلیت الگوبرداری و استفاده در سایر شهرها را نیز داشته باشد.

هم‌افزایی شهرداری تهران و معاونت علمی برای تقویت زیست‌بوم نوآوری

محمدعلی‌نژاد در پایان با اشاره به اهداف برگزاری نشست و امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری گفت: هدف از این همکاری، افزایش هم‌افزایی میان اولویت‌ها و برنامه‌های شهرداری تهران و معاونت علمی است تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک، تهران را بیش از پیش به شهری مناسب و زیست‌پذیر برای فناوران و نخبگان تبدیل کنیم و زمینه توسعه فعالیت‌های فناورانه و نوآورانه را در پایتخت گسترش دهیم.