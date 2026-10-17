پرده پایانی «جزیره» با تجلیل از هنرمندی که تئاتر را به تفکر گره زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، اجرای نمایش «جزیره» با طراحی و کارگردانی اکبر زنجانپور شامگاه جمعه بیست و چهارم مهر با قدردانی و تجلیل از این هنرمند پیشگام تئاتر کشورمان و همچنین گروه اجرایی در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به پایان رسید.

اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ پس از پایان اجرای این اثر نمایشی، ضمن قدردانی از گروه اجرایی نمایش به نمایندگی از سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و معاون هنری وزارت فرهنگ هدیه و لوح قدردانی را به زنجانپور اهدا کرد و گفت: برای بنده و همه همکارانم در وزارت فرهنگ، معاونت هنری، اداره کل هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر باعث افتخار بود که شاهد حضور استاد زنجانپور زیر نور صحنه تالار چهارسو بودیم و پیش از آغاز اجراها ثانیه شماری می کردیم تا بار دیگر شاهد حضور یکی از بهترین و درخشان ترین وارزشمندترین هنرمندان عرصه تئاتر باشیم.

محمد بهرامی رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر هم با تجلیل از حضور مستمر، موثر و ارزشمند اکبر زنجانپور در عرصه تئاتر طی سال های اخیر توضیح داد: تمام نمایش هایی که طی این چند دهه توسط استاد زنجانپور روی صحنه رفته مبتنی بر ارتقای اندیشه و آگاهی مخاطب بوده است. مسیری که حتی در حوزه تعلیم و تربیت شاگردان این هنرمند ارزنده عرصه تئاتر هم به شدت مورد توجه بود و تلاش می شد تا شاگردان با این روش آموزش ببینند که تئاتر باید در حوزه اندیشه محوری حرکت کند. چارچوبی که حتی در مسیری غیر از کارگردانی و تدریس هم توسط استاد زنجانپور رعایت می شد و اگر قرار بود در نمایش یا پروژه ای به عنوان بازیگر حضور پیدا کند، عنصرتفکر و آگاهی در اولویت انتخاب ها بود.

اصغر خلیلی مدیر تئاتر شهر هم به نمایندگی از کارکنان این مجموعه هدیه ای را در قالب یکی از نمادهای معماری تئاتر شهر به اکبر زنجانپور اهدا کرد و پس از آن نیز محمد بهرامی رئیس هیئت مدیره و علیرضا گیلوری مدیرعامل خانه تئاتر پرتره ای از زنجانپور و هدایایی را به این هنرمند پیشکسوت تئاتر، سینما و تلویزیون کشورمان تقدیم کردند.

سهیلا نجم، اکتای براهنی، حسین کیانی، مهرداد ضیایی، جواد یحیوی، علی اصغر گودینی، هدا ناصح از جمله هنرمندانی بودند که در اجرای پایانی نمایش «جزیره» به کارگردانی اکبر زنجانپور در تالارچهارسو حضور پیدا کردند. این درحالی است که مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ هم که چندی پیش به تماشای این پروژه نمایشی نشسته بود، پس از پایان آخرین اجرای این تئاتر به پشت صحنه رفت و ضمن قدردانی از گروه اجرایی بار دیگر از حضور زنجانپور در پروژه نمایشی «جزیره» قدردانی کرد.

نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد، ترجمه محمد حفاظی، طراحی و کارگردانی اکبر زنجانپور، بازی اکبر زنجانپور و سعید داخ طی روزهای بیست و پنجم شهریور تا بیست و چهارم مهر در تالار چهارسوی مجموعه تئاتر شهر پذیرای مخاطبان تئاتر بود.