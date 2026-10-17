مشارکت مردم در سرشماری ضامن حفظ حقوق و اعتبارات درگزین است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان ظهر شنبه در جلسه هماهنگی آغاز سرشماری با تاکید بر اهمیت بالای سرشماری و نقش کلیدی آن در برنامه ریزی‌های کلان و محلی اظهار کرد: سرشماری از هر موضوعی برای ما مهم‌تر است چراکه آمار دقیق جمعیت یکی از مبناهای اصلی در تعیین سهم شهرستان از اعتبارات، امکانات و خدمات موردنیاز مردم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم آمار جمعیتی با روند توسعه شهرستان افزود: اعتبارات عمرانی، سهمیه آرد، سرانه تخصیص خدمات و بسیاری از موضوعات مرتبط با نیازهای معیشتی و رفاهی مردم پیوندی مستقیم با نتایج سرشماری دارد و هرگونه نقص یا کاستی در ثبت آمار جمعیت می‌تواند محاسبات و برنامه ریزی‌های مربوط به شهرستان را تحت تاثیر قرار دهد.

فرماندار درگزین با بیان اینکه حتی ثبت جمعیت یک نفر نیز اهمیت دارد و می‌تواند در محاسبات تخصیص منابع موثر باشد، تصریح کرد: مشارکت مردم در سرشماری نقش تعیین کننده‌ای در حفظ حقوق شهرستان دارد و ضروری است شهروندان با احساس مسئولیت اطلاعات خود را به درستی ثبت کنند تا حقی از مردم درگزین در زمینه اعتبارات و خدمات تضییع نشود.

سلطانی ابراهیمیان در ادامه نحوه مشارکت در این طرح را تشریح کرد و از تمامی اهالی شهرستان خواست از ۲۵ مهرماه با استفاده از تلفن همراه شخصی و از طریق سامانه «دولت من» در سرشماری شرکت کرده و اطلاعات موردنیاز را با دقت ثبت کنند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بخشداران، شهردار شاهنجرین، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در زمینه اطلاع‌رسانی دقیق، آگاهی بخشی و تشویق اهالی به مشارکت تاکید کرد تا فرایند سرشماری با بالاترین دقت و پوشش کامل در سطح تمامی روستاها و مناطق شهری شهرستان درگزین به اجرا درآید.