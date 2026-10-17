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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

مشارکت مردم در سرشماری ضامن حفظ حقوق و اعتبارات درگزین است

مشارکت مردم در سرشماری ضامن حفظ حقوق و اعتبارات درگزین است

همدان- فرماندار درگزین گفت: مشارکت مردم در سرشماری نقش تعیین کننده‌ای در حفظ حقوق شهرستان دارد و ضروری است شهروندان با احساس مسئولیت اطلاعات خود را به درستی ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سلطانی ابراهیمیان ظهر شنبه در جلسه هماهنگی آغاز سرشماری با تاکید بر اهمیت بالای سرشماری و نقش کلیدی آن در برنامه ریزی‌های کلان و محلی اظهار کرد: سرشماری از هر موضوعی برای ما مهم‌تر است چراکه آمار دقیق جمعیت یکی از مبناهای اصلی در تعیین سهم شهرستان از اعتبارات، امکانات و خدمات موردنیاز مردم به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم آمار جمعیتی با روند توسعه شهرستان افزود: اعتبارات عمرانی، سهمیه آرد، سرانه تخصیص خدمات و بسیاری از موضوعات مرتبط با نیازهای معیشتی و رفاهی مردم پیوندی مستقیم با نتایج سرشماری دارد و هرگونه نقص یا کاستی در ثبت آمار جمعیت می‌تواند محاسبات و برنامه ریزی‌های مربوط به شهرستان را تحت تاثیر قرار دهد.

فرماندار درگزین با بیان اینکه حتی ثبت جمعیت یک نفر نیز اهمیت دارد و می‌تواند در محاسبات تخصیص منابع موثر باشد، تصریح کرد: مشارکت مردم در سرشماری نقش تعیین کننده‌ای در حفظ حقوق شهرستان دارد و ضروری است شهروندان با احساس مسئولیت اطلاعات خود را به درستی ثبت کنند تا حقی از مردم درگزین در زمینه اعتبارات و خدمات تضییع نشود.

سلطانی ابراهیمیان در ادامه نحوه مشارکت در این طرح را تشریح کرد و از تمامی اهالی شهرستان خواست از ۲۵ مهرماه با استفاده از تلفن همراه شخصی و از طریق سامانه «دولت من» در سرشماری شرکت کرده و اطلاعات موردنیاز را با دقت ثبت کنند.

وی همچنین بر ضرورت همکاری همه‌جانبه بخشداران، شهردار شاهنجرین، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی در زمینه اطلاع‌رسانی دقیق، آگاهی بخشی و تشویق اهالی به مشارکت تاکید کرد تا فرایند سرشماری با بالاترین دقت و پوشش کامل در سطح تمامی روستاها و مناطق شهری شهرستان درگزین به اجرا درآید.

کد مطلب 6980188

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