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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

جشنواره«از مزرعه تا صنعت»در شهر هیدج برگزار می شود

جشنواره«از مزرعه تا صنعت»در شهر هیدج برگزار می شود

زنجان- شهردار هیدج از برگزاری نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی شهر هیدج اظهار کرد: این شهر با برخورداری از پیشینه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، از قابلیت‌های ارزشمندی در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی برخوردار است و برگزاری جشنواره «از مزرعه تا صنعت» می‌تواند فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها به شهروندان، گردشگران و فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: هیدج به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید کفش و صنعت بوجاری حبوبات در کشور، جایگاه قابل‌توجهی در عرصه تولید دارد. معرفی این توانمندی‌ها در کنار ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع‌دستی، می‌تواند تصویری جامع‌تر از قابلیت‌های اقتصادی شهر ارائه دهد و زمینه توجه بیشتر به محصولات و فعالیت‌های بومی را فراهم کند.

شهردار هیدج با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد بستری برای معرفی تولیدات و توانمندی‌های منطقه است، تصریح کرد: گردهمایی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک رویداد مشترک، امکان تبادل تجربه، شناسایی فرصت‌های همکاری و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

کاظمی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر، نیازمند معرفی مناسب توان تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه ارتباط میان بخش‌های مختلف تولید و بازار مصرف است. جشنواره «از مزرعه تا صنعت» نیز می‌تواند در همین مسیر، فرصتی برای عرضه محصولات و آشنایی بازدیدکنندگان با بخشی از دستاوردهای اقتصادی هیدج باشد.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی و حمایت از کارآفرینان اظهار کرد: برگزاری رویدادهای معرفی ظرفیت‌های بومی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از فرصت‌های شغلی و توانمندی‌های اقتصادی منطقه کمک کند. همچنین آشنایی نسل جوان با فعالیت‌های تولیدی و زمینه‌های کارآفرینی، از جمله دستاوردهایی است که می‌توان از چنین برنامه‌هایی انتظار داشت.

شهردار هیدج با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی در کنار توانمندی‌های اقتصادی بیان کرد: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه هستند و معرفی آثار هنرمندان در کنار محصولات کشاورزی و صنعتی، فرصتی برای دیده‌شدن این هنرها و آشنایی بیشتر مردم با قابلیت‌های فرهنگی شهر فراهم می‌کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: هیدج علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی، از توانمندی‌هایی برخوردار است که می‌توان با معرفی مناسب آن‌ها، زمینه ارتباط بیشتر میان اقتصاد محلی و گردشگری را فراهم کرد. برگزاری جشنواره‌هایی از این دست می‌تواند به شناساندن هویت تولیدی شهر و جلب توجه بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمک کند.

وی  از شهروندان، علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی برای بازدید از این جشنواره دعوت کرد و گفت: نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ شهر هیدج برگزار می‌شود و فرصتی برای آشنایی با بخشی از ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صنایع‌دستی این شهر خواهد بود.

کد مطلب 6980191

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