جشنواره«از مزرعه تا صنعت»در شهر هیدج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی شهر هیدج اظهار کرد: این شهر با برخورداری از پیشینه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، از قابلیت‌های ارزشمندی در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی برخوردار است و برگزاری جشنواره «از مزرعه تا صنعت» می‌تواند فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها به شهروندان، گردشگران و فعالان اقتصادی باشد.

وی افزود: هیدج به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید کفش و صنعت بوجاری حبوبات در کشور، جایگاه قابل‌توجهی در عرصه تولید دارد. معرفی این توانمندی‌ها در کنار ظرفیت‌های کشاورزی و صنایع‌دستی، می‌تواند تصویری جامع‌تر از قابلیت‌های اقتصادی شهر ارائه دهد و زمینه توجه بیشتر به محصولات و فعالیت‌های بومی را فراهم کند.

شهردار هیدج با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره، ایجاد بستری برای معرفی تولیدات و توانمندی‌های منطقه است، تصریح کرد: گردهمایی فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی در یک رویداد مشترک، امکان تبادل تجربه، شناسایی فرصت‌های همکاری و آشنایی بیشتر با ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.

کاظمی ادامه داد: توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح شهر، نیازمند معرفی مناسب توان تولیدکنندگان و فراهم کردن زمینه ارتباط میان بخش‌های مختلف تولید و بازار مصرف است. جشنواره «از مزرعه تا صنعت» نیز می‌تواند در همین مسیر، فرصتی برای عرضه محصولات و آشنایی بازدیدکنندگان با بخشی از دستاوردهای اقتصادی هیدج باشد.

وی با اشاره به اهمیت اشتغال‌زایی و حمایت از کارآفرینان اظهار کرد: برگزاری رویدادهای معرفی ظرفیت‌های بومی می‌تواند به افزایش شناخت عمومی از فرصت‌های شغلی و توانمندی‌های اقتصادی منطقه کمک کند. همچنین آشنایی نسل جوان با فعالیت‌های تولیدی و زمینه‌های کارآفرینی، از جمله دستاوردهایی است که می‌توان از چنین برنامه‌هایی انتظار داشت.

شهردار هیدج با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی در کنار توانمندی‌های اقتصادی بیان کرد: صنایع‌دستی و هنرهای سنتی بخشی از هویت فرهنگی هر منطقه هستند و معرفی آثار هنرمندان در کنار محصولات کشاورزی و صنعتی، فرصتی برای دیده‌شدن این هنرها و آشنایی بیشتر مردم با قابلیت‌های فرهنگی شهر فراهم می‌کند.

کاظمی خاطرنشان کرد: هیدج علاوه بر ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی، از توانمندی‌هایی برخوردار است که می‌توان با معرفی مناسب آن‌ها، زمینه ارتباط بیشتر میان اقتصاد محلی و گردشگری را فراهم کرد. برگزاری جشنواره‌هایی از این دست می‌تواند به شناساندن هویت تولیدی شهر و جلب توجه بازدیدکنندگان و فعالان اقتصادی کمک کند.

وی از شهروندان، علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی برای بازدید از این جشنواره دعوت کرد و گفت: نخستین جشنواره «از مزرعه تا صنعت» از ۲۵ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ شهر هیدج برگزار می‌شود و فرصتی برای آشنایی با بخشی از ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی، کشاورزی و صنایع‌دستی این شهر خواهد بود.