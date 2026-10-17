حضور ۵ تکواندوکار ایران در رقابت های آزاد قطر

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های تکواندو آزاد قطر طی روزهای ۲۶ تا ۲۹ مهرماه با حضور ۱۵۷۴ تکواندوکار در رده های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دوحه برگزار خواهد شد.

رقابت های رده سنی بزرگسالان روز چهارشنبه ۲۹ مهرماه با حضور ۳۶۳ تکواندوکار از جمله ۵ نماینده از کشورمان برگزار می شود.

دانیال بزرگی، رادین زینالی، امیرسینا بختیاری، ساغر مرادی و نسترن ولیزاده ۵ تکواندوکار کشورمان در این مسابقات هستند که با هدایت سجاد مردانی و شیما خلیل ارجمندی راهی قطر خواهند شد.

رقابت های آزاد قطر از سری مسابقات جی وان است و به نفرات طلایی ۱۰ امتیاز در رکینگ المپیکی تعلق می گیرد.