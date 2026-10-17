به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه در نشستی با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری و مدیران دستگاه‌های اجرایی، سامانه مطالبه‌گری «سو» در شهرکرد رونمایی شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل احمدی، دبیر ستاد امر به معروف استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر ادارات و فعالیت دبیران ادارات، اظهار کرد: طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مدیرکل دستگاه مسئول مستقیم اقامه فریضتین امر به معروف و نهی از منکر و نیز پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجموعه خود هستند.

احمدی با ذکر اینکه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مکلف به پیگیری هر گونه ترک فعل مدیران در این عرصه است، ادامه داد: اگر این فریضتین الهی در تمامی عرصه‌های اداری و بازار و مدارس و دانشگاه‌ها جاری شود، بسیاری از عیوب اجتماعیرفع خواهد شد همچنان که امام شهیدمان نیز بر این نکته تأکید داشتند.

وی با تأکید بر نقش محوری مردم در همه امور کشور از جمله اجرای امر به معروف و نهی از منکر، افزود: در نگاه امام شهید، مطالبه‌گری صرفاً نقد و غر زدن نیست بلکه باید همراه با راه‌حل و کمک به رفع مشکل باشد.

احمدی در خصوص نرم‌افزار «سو» ناظر به مطالبه گری مردم از مسئولان، تصریح کرد: آحاد جامعه می‌توانند با نصب این سامانه در گوشی همراه خود، گزارش و مطالبه خود از هر مدیر استانی را ثبت و پس از کمتر از یک هفته، پاسخ خود را دریافت کند.

وی با تأکید بر اینکه این مطالبات مردمی و روند پاسخگویی مدیران توسط ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر کشور رصد و ارزیابی می‌شود، گفت: مدیرانی که به هر دلیل ترک فعل کنند یا گزارش خلاف واقع دهند، تحت پیگرد اداری و قضایی در استان قرار می‌گیرند و به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.