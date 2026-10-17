به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی صبح شنبه در جلسه هماهنگی پویش جان‌فدا در استانداری کردستان، با اشاره به ضرورت مشارکت همه دستگاه‌ها در اجرای این برنامه اظهار کرد: امکانات و ظرفیت‌های پشتیبانی ادارات، نهادها و دستگاه‌های اجرایی باید برای برگزاری مناسب رزمایش به کار گرفته شود و مدیران نیز زمینه حضور کارکنان مجموعه‌های خود را در این برنامه فراهم کنند.

وی با بیان اینکه رزمایش جان‌فدا همزمان در مرکز استان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود، افزود: مردم کردستان در دوران دفاع مقدس و جنگ رمضان ایستادگی و مقاومت خود را نشان داده‌اند و انتظار می‌رود این استان نیز با مشارکت گسترده مردم و همراهی دستگاه‌ها، حضوری متناسب با ظرفیت‌های خود داشته باشد.

استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت مدیریت ترافیک در روز برگزاری رزمایش گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌کنندگان بتوانند به‌راحتی در محل برگزاری حاضر شوند و پس از پایان برنامه نیز بدون مشکل محل را ترک کنند.

زره‌تن‌لهونی افزود: در کنار تسهیل رفت‌وآمد شرکت‌کنندگان، باید شرایط تردد سایر شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد تا برگزاری رزمایش موجب اختلال در عبورومرور روزانه مردم نشود.

وی همچنین بر ضرورت همکاری فرمانداران و مجموعه‌های مرتبط برای تأمین وسایل نقلیه مورد نیاز تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای انتقال دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی و مردم روستاها به مراکز شهرستان‌ها و مرکز استان شد.

فضاسازی شهری برای برگزاری رزمایش جان‌فدا

استاندار کردستان با اشاره به اهمیت فضاسازی محیطی در آستانه برگزاری رزمایش بیان کرد: شهرداری سنندج و شهرداری‌های سایر شهرستان‌ها، به‌ویژه مراکز شهرستان‌ها، باید از هم‌اکنون برای آماده‌سازی فضای شهری متناسب با این برنامه اقدام کنند.

زره‌تن‌لهونی از فرمانداران خواست با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، ظرفیت‌های موجود در شهرستان‌ها را شناسایی و برای اجرای بهتر برنامه به کار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه همه ظرفیت‌های قابل استفاده باید در خدمت برگزاری رزمایش قرار گیرد، خاطرنشان کرد: دستگاه‌ها علاوه بر امکانات پیش‌بینی‌شده، هر ظرفیت دیگری را که می‌تواند به اجرای بهتر این برنامه کمک کند، شناسایی و پیشنهاد کنند.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود از همراهی مردم استان در شرایط جنگی قدردانی کرد و گفت: مردم کردستان با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، صبر و مقاومت خود را حفظ کردند و انسجام و همراهی آنان شایسته تقدیر است.

زره‌تن‌لهونی همچنین از تلاش‌ها و رشادت‌های نیروهای مسلح استان در دوران جنگ قدردانی کرد و با تسلیت مجدد به خانواده شهدای حملات و بمباران‌ها، یاد و خاطره جان‌باختگان را گرامی داشت.

وی در پایان از تلاش‌های سپاه بیت‌المقدس کردستان، فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری برنامه‌های مرتبط با کنگره پنج هزار و ۵۳۶ شهید استان نیز قدردانی کرد و بر تداوم همکاری مجموعه‌های مسئول در اجرای رزمایش جان‌فدا تأکید کرد.