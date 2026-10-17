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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

زلزله ۳.۳ریشتری مرز اصفهان و سمنان رالرزاند؛اعزام ۳ تیم ارزیاب به جندق

زلزله ۳.۳ریشتری مرز اصفهان و سمنان رالرزاند؛اعزام ۳ تیم ارزیاب به جندق

اصفهان – مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر در حوالی جندق خبر داد و گفت: سه تیم ارزیاب به مناطق روستایی اعزام شدند و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۰:۵۵ صبح امروز حوالی شمال غرب جندق در مرز مشترک استان‌های اصفهان و سمنان را لرزاند.

وی با بیان اینکه این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری سطح زمین به وقوع پیوسته است، افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، ۳ تیم ارزیاب به منظور بررسی ابعاد زلزله و وضعیت اهالی به مناطق روستایی منطقه اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به بررسی‌های اولیه صورت‌گرفته تا این لحظه، خوشبختانه هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع خسارات جانی یا مالی اعلام نشده است و تیم‌های امدادی و مدیریت بحران منطقه در حالت آماده‌باش قرار دارند.

کد مطلب 6980201

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