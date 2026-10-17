فرایند واگذاری شفادارو برمبنای الزامات قانونی و کارشناسی انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا، علی زارعی در واکنش به توقف عرضه سهام شرکت شفادارو در بورس، با تأکید بر رعایت الزامات قانونی و کارشناسی در فرایند واگذاری این شرکت اظهار کرد: از ابتدای فرایند، رویکرد ما حرکت در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت الزامات حاکم بر واگذاری بنگاه‌ها و صیانت از حقوق سهامداران بوده و تمامی اقدامات انجام‌شده در این مسیر، بر مبنای ضوابط و فرایندهای رسمی مربوط صورت گرفته است.

وی با اشاره به فرایند ارزش‌گذاری شرکت شفادارو افزود: ارزش‌گذاری این شرکت توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری انجام شده و این ارزش‌گذاری در دو مرحله نیز با همکاری شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان- که از جمله شرکت‌های مجوزدار از سازمان بورس و اوراق بهادار است- به‌روزرسانی شده است. بنابراین، مبنای تعیین ارزش شرکت، ارزیابی‌های کارشناسی و سازوکارهای رسمی بوده است؛ نه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای یا برآوردهای غیرمستند. طبیعتاً هرگونه بررسی درباره ارزش‌گذاری نیز باید با اتکا به مستندات کارشناسی و در چارچوب ضوابط قانونی انجام شود.

مدیرعامل هلدینگ آینده‌پویا با تأکید بر تفکیک مسئولیت‌ها در فرایند واگذاری تصریح کرد: یکی از نکات مهم در این زمینه، تفکیک دقیق وظایف و مسئولیت‌های ارکان مختلف فرایند عرضه است. بررسی صلاحیت‌ها و اهلیت متقاضیان خرید، مطابق ضوابط و مقررات مربوط، در حیطه مسئولیت مراجع ذی‌صلاح بازار سرمایه قرار دارد و هلدینگ آینده‌پویا و بانک ملی نه در معرفی و نه در تایید صلاحیت خریداران نقشی ندارند.

زارعی با اشاره به مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ادامه داد: تصمیم‌گیری درباره عرضه سهام شفادارو نیز در خلأ صورت نگرفته است. موضوع خروج از بنگاه‌داری و واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها، در چارچوب سیاست‌ها و تکالیف ابلاغی بانک ملی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی و مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مطرح بوده و اقدامات مربوط به واگذاری نیز با توجه به همین الزامات دنبال شده است. از این منظر، حرکت به سمت واگذاری را باید در چارچوب سیاست‌های کلان اقتصادی و تکالیف قانونی مربوط ارزیابی کرد، نه به‌عنوان تصمیمی مقطعی و بدون پشتوانه.

وی درباره توقف عرضه سهام شفادارو نیز گفت: ما برای تصمیم‌ها و ملاحظات مراجع نظارتی احترام قائلیم و طبیعتاً هرگونه دستور یا ابلاغ رسمی از سوی مراجع ذی‌صلاح را در چارچوب مقررات پیگیری خواهیم کرد. در عین حال، اعتقاد داریم که ارزیابی دقیق موضوع باید بر اساس اسناد، مستندات کارشناسی و بررسی جامع فرایند انجام شود.هلدینگ آینده‌پویا نیز آمادگی دارد مستندات و توضیحات لازم را در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد تا موضوع در فضایی شفاف و مبتنی بر واقعیات بررسی شود.



مدیرعامل هلدینگ آینده‌پویا در پایان خاطرنشان کرد: اصل اساسی برای ما، رعایت قانون، شفافیت در عملکرد و صیانت از حقوق سهامداران است. واگذاری بنگاه‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که هم الزامات قانونی و سیاست‌های خروج از بنگاه‌داری محقق شود و هم حقوق سهامداران و منافع عمومی مورد توجه قرار گیرد. ما نیز در همین چارچوب، ضمن پایبندی به ضوابط و تصمیم‌های مراجع ذی‌صلاح، از هرگونه بررسی کارشناسی و مستند درباره فرایند واگذاری شفادارو استقبال می‌کنیم.