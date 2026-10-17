دپوی ۷ هزار کانتینر خرما در مرزها و ورود دادستانی به موانع صادراتی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ نشست خبری انجمن ملی خرمای ایران به مناسبت رو ملی خرما در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

محسن رشید فرخی، رئیس انجمن ملی خرمای ایران در این نشست با اشاره به شرایط خطیر کنونی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و محاصره اقتصادی، بر لزوم همبستگی ملی، وفاق عمومی و پذیرش چالش‌ها تاکید کرد.

رئیس انجمن ملی خرمای ایران با بیان اینکه شرایط کشور در سده‌های گذشته کم‌نظیر است، تصریح کرد: مردم و اقتصاد ایران بار دیگر از این شرایط دشوار سربلند بیرون خواهند آمد. امروز هر فعال اقتصادی، در هر جایگاهی که قرار دارد، باید کار خود را به مثابه یک «تنگه هرمز» بداند و با تمام توان از تولید و منافع ملی دفاع کند. همان‌گونه که وزارت امور خارجه در حوزه دیپلماسی و دستگاه‌های اجرایی در مسئولیت‌های خود فعال هستند، بخش خصوصی نیز با ایستادگی در حوزه تخصصی خود، برای ایران تلاش می‌کند.

رشیدفرخی با اشاره به ضرورت انتقادپذیری و رویارویی واقع‌بینانه با چالش‌ها افزود: در شرایط فعلی، نباید وقت را با ارائه آمارهای گذشته تلف کنیم؛ بلکه باید ببینیم چه کارهایی بر زمین مانده و مطالبات و انتقادات فعالان این حوزه را با جان و دل بشنویم تا از مشکلات عبور کنیم.

وی با یادآوری اینکه این مراسم پیش‌تر قرار بود در استان‌های جنوبی کشور برگزار شود، اظهار کرد: با توجه به شرایط روز، تصمیم بر این شد که نشست امسال در اتاق ایران و در بستر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شود و امیدواریم در سال‌های آینده با بهبود اوضاع، میزبان اهالی خرما در استان‌های جنوبی باشیم.

رئیس انجمن ملی خرما در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات عدیده تجار و صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: قوانین اقتصادی گذشته دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیستند و کشور به تصمیمات و قوانین عاجل برای رفع موانع تولید و تجارت نیاز دارد.

وی افزود: به عنوان نمونه، کرایه حمل برخی مقاصد صادراتی کانتینری تا حدود ۱۲ برابر افزایش یافته است. با وجود چنین هزینه‌های سرسام‌آوری و نرخ‌گذاری‌های بانک مرکزی، آیا منطقی است که انتظار داشته باشیم قیمت‌های پایه گمرکی و بازگشت ارز بر اساس روال سال‌های گذشته و قیمت‌های غیرواقعی محاسبه شود؟ انتظار می‌رود سیاست‌گذاران با درک واقعیت‌های جنگ اقتصادی، تصمیمات هماهنگ و راهگشایی اتخاذ کنند.

درخواست لغو سقف کارت‌های بازرگانی حوزه خرما

رئیس انجمن ملی خرمای ایران در ادامه نشست روز ملی خرما، با اشاره به حجم تولید یک میلیون و ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تنی خرما در سال جاری، خواستار برداشته شدن سقف کارت‌های بازرگانی برای محصول خرما و دیگر محصولات کشاورزی شد و بر لزوم اتخاذ تصمیمات فوری برای تسهیل صادرات تاکید کرد.

رشیدفرخی با هشدار درباره وضعیت معیشتی استان‌های خرماخیز کشور گفت: بیش از ۹۰ درصد تولید خرما متعلق به استان‌هایی است که از نظر جغرافیایی و ژئوپلیتیک، بیشترین آسیب را در بحران‌ها و جنگ‌های مختلف متحمل شده‌اند. معیشت مستقیم حدود ۲.۳ میلیون نفر از ساکنان این مناطق به صنعت خرما وابسته است و این امر اهمیت راهبردی این بخش را دوچندان می‌کند.

وی با انتقاد شدید از دپوی محصولات در مرزها تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۷ هزار کانتینر خرما در دو مرز کشور معطل خروج هستند و با قوانین و موانع موجود، امکان جابجایی مناسب وجود ندارد. به همین دلیل، انجمن ملی خرما یک کمیته بحران تشکیل داده است تا هر ۱۰ روز یک‌بار گزارش مشکلات را پیگیری کند.

رئیس انجمن خرما همچنین از ورود دادستانی انقلاب به موانع اقتصادی و تعیین‌تکلیف قیمت‌های پایه صادراتی خبر داد و افزود: از ورود دستگاه قضایی و دادستانی به مشکلات اقتصادی استقبال می‌کنیم. اگر قرار باشد در این شرایط خطیر کسی به دلیل ترک فعل مؤاخذه شود، باید از خود بنده شروع کنند. همه ما، چه بخش خصوصی و چه دولتی، باید در قبال وظایف خود پاسخگو باشیم؛ چرا که منابع اداره کشور و اتاق‌های بازرگانی از جیب ملت، از جمله معلمان زحمتکشی تأمین می‌شود که در کلاس‌های درس حضور دارند، و حق نداریم در برابر مشکلات تولید و صادرات بی‌تفاوت باشیم.

آمادگی کامل بخش خصوصی برای خدمت به کشور و عبور از بحران‌ها

رئیس انجمن ملی خرمای ایران در بخش پایانی سخنان خود در نشست روز ملی خرما، با تاکید بر تعهد فعالان اقتصادی به منافع ملی، از آمادگی کامل بخش خصوصی برای همراهی با دولت و پذیرش نظارت‌ها و چالش‌های قانونی خبر داد.

رشیدفرخی اظهار کرد: با درس‌هایی که از بزرگان و آموزگاران خود آموخته‌ایم، برای خدمتگزاری کامل در کنار دولت و بخش خصوصی آماده‌ایم. از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم که ما را به چالش بکشند و مواخذه کنند؛ اگر خطایی یا ترک فعلی از سوی ما سر زده باشد، مقصریم و پاسخگو خواهیم بود.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور تصریح کرد: امیدوارم با همدلی، اتحاد و تلاش همگانی، بتوانیم ایران عزیز و سرافرازمان را که شایسته جایگاهی بسیار بهتر از وضعیت کنونی است، پس از این بحران‌ها دوباره آباد و سرافراز بسازیم.