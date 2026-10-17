به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد کردلو با اشاره به اجرای طرح مناسب‌سازی در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان، اظهار کرد: مناسب‌سازی در این پروژه‌ها در دو حوزه طراحی و اجرا مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: در سایت‌های نهضت ملی مسکن، تمامی مراحل مناسب‌سازی در ورودی و خروجی مجتمع‌ها، لابی واحدها و آسانسورها در پروژه‌ها طراحی و اجرا می‌شود.

رئیس اداره برنامه مسکن و بازآفرینی اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه مناسب‌سازی واحدها پس از قرعه‌کشی و تخصیص پروژه انجام می‌شود، گفت: پس از تخصیص واحد به متقاضی، از طریق کارگزاری با وی تماس گرفته شده و مشکلات جسمی و حرکتی فرد بررسی می‌شود.

کردلو ادامه داد: بر اساس نیازهای شناسایی‌شده متقاضی، واحد مناسب تخصیص داده شده و اقدامات لازم برای مناسب‌سازی آن نیز انجام می‌شود تا شرایط استفاده از واحد مسکونی برای جامعه هدف فراهم شود.

وی تأکید کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی استان زنجان با توجه به نیازهای جامعه هدف، موضوع مناسب‌سازی واحدهای نهضت ملی مسکن را در مراحل طراحی و اجرا دنبال می‌کند.