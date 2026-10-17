کنترل غرب تنگه هرمز با سپاه و شرق آن با ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: امیرمحمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه پوشش پدافندی کشور تقویت شده، اظهار کرد: پوشش پدافندی کشور نسبت به روزهای جنگ و قبل از آن بسیار تقویت شده است؛ همچنین تجهیزات جدیدی را وارد سازمان رزم کرده‌ایم. سخنگوی ارتش یادآور شد: قاطعانه می‌گویم که ما به توان پدافندی بالاتری نسبت به جنگ ۴۰ روزه رسیده‌ایم؛ همچنین ما در هفته‌های اخیر چندین فروند پهپاد آمریکایی را ساقط کرده‌ایم؛ طرح‌های جدید عملیاتی و تجهیزاتی نیز توسط نیروی پدافند ما ذیل قرارگاه پدافند تهیه و اجرا شده است. امیر اکرمی‌نیا همچنین با اشاره به اینکه نقاط پدافندی تقویت شده تاکید کرد: عملیات‌های ترکیبی و ابتکاری تمرین شده و ما نسبت به روزهای قبل از جنگ، پوشش پدافندی را در سطح کشور بسیار تقویت کرده‌ایم.

فرار ناوهای آمریکایی

سخنگوی ارتش با اشاره به فرار ناوهای آمریکایی از منطقه عنوان کرد: کشتی‌های نظامی آمریکا به فواصل بیش از ۵۰۰ کیلومتر از سواحل خلیج فارس رهسپار شدند و با طرح‌های عملیاتی که در دست اجرا داریم در روزهای آینده مجبور به فرار به مناطق دورتر هم خواهند شد. سخنگوی ارتش در ادامه با تشریح تقسیم ماموریت میان نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: تقسیم ماموریت میان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی سپاه پاسداران از گذشته وجود داشته و بر همین اساس، مسئولیت مناطق مختلف دریایی میان این دو نیرو تعیین شده است. وی افزود: از غرب تنگه هرمز تا خلیج فارس در کنترل راهبردی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و شرق تنگه هرمز، دریای عمان، دریای عرب و شمال اقیانوس هند نیز در حوزه ماموریتی و کنترل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.

اکرمی‌نیا با تاکید بر گستردگی حوزه ماموریتی نیروی دریایی ارتش گفت: نیروی دریایی ارتش در این منطقه بسیار وسیع از اشراف کامل اطلاعاتی برخوردار است و اقدامات جدیدی نیز برای تقویت حضور و کنترل اطلاعاتی و عملیاتی خود انجام داده است. وی ادامه داد: نتایج این اقدامات را امروز در منطقه مشاهده می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که با وجود ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر کنترل تنگه هرمز، نیروهای آمریکایی جرأت نزدیک شدن به این تنگه را ندارند. سخنگوی ارتش با اشاره به وضعیت حضور نظامی آمریکا در منطقه اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا ادعا می‌کند که کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و حتی نام خود را بر این تنگه گذاشته است، اما نیروهای نظامی این کشور جرأت نزدیک شدن به تنگه هرمز را ندارند. وی افزود: حضور مقتدرانه و اشراف اطلاعاتی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در منطقه موجب شده است که نیروهای آمریکایی جرأت نزدیک شدن به سواحل و محدوده تنگه هرمز را نداشته باشند. آمریکا عامل اصلی ناامنی تنگه هرمز و منطقه است.

اکرمی‌نیا در ادامه با اشاره به وضعیت امنیت دریایی در منطقه اظهار کرد: ناامنی‌هایی که امروز در تنگه هرمز شاهد آن هستیم و عمدتا از منطقه شرق تنگه هرمز آغاز می‌شود و تا خود تنگه امتداد پیدا می‌کند، ناشی از دخالت‌های آمریکاست. وی افزود: پیش از آغاز این جنگ، منطقه از آرامش و ثبات برخوردار بود، اما آمریکایی‌ها با آغاز جنگ، اقدامات خصمانه و دخالت‌های خود، موجب ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه شدند. سخنگوی ارتش تاکید کرد: اقدامات آمریکا نه‌تنها امنیت منطقه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه ضربات قابل‌ توجهی نیز به اقتصاد جهانی و اقتصاد کشورهای منطقه وارد کرده است. وی تصریح کرد: همه کشورهای جهان، به‌ویژه کشورهای منطقه، باید بدانند که عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در این منطقه، ایالات متحده آمریکاست.

آمریکا باید از منطقه خارج شود

اکرمی‌نیا با تاکید بر ضرورت همکاری کشورهای منطقه برای تامین امنیت جمعی اظهار کرد: کشورهای منطقه باید با همکاری یکدیگر و ایجاد سازوکاری مشترک، زمینه اخراج آمریکا از منطقه را فراهم کنند. وی افزود: معتقدیم تنها با پایان حضور و دخالت‌های آمریکا در منطقه است که می‌توان صلح، آرامش و ثبات پایدار را برقرار کرد. سخنگوی ارتش تاکید کرد: حضور آمریکا عامل اصلی ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه بوده و کشورهای منطقه باید برای پایان دادن به این وضعیت، همکاری و هماهنگی بیشتری داشته باشند. وی ابراز امیدواری کرد که با شکل‌گیری یک سازوکار منطقه‌ای و همکاری کشورهای همسایه، زمینه خروج نیروهای آمریکایی و بازگشت صلح و آرامش به منطقه فراهم شود.

سخنگوی ارتش در ادامه با هشدار به مالکان کشتی‌ها و شناورهای تجاری درباره عبور از تنگه هرمز اظهار کرد: مالکان کشتی‌ها باید بدانند که عبور امن از تنگه هرمز، تنها با هماهنگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امکان‌پذیر است. وی افزود: کشتی‌ها و شناورهایی که قصد ورود به منطقه و عبور از تنگه هرمز را دارند، باید پیش از ورود با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را انجام دهند تا بتوانند با امنیت از این مسیر عبور کنند. اکرمی‌نیا تصریح کرد: انجام این هماهنگی‌ها می‌تواند از بروز آسیب‌های احتمالی به کشتی‌ها و شناورها جلوگیری کند و شرایط لازم برای تردد ایمن آنها را فراهم کند.

مسیر ناامن جنوبی

سخنگوی ارتش با اشاره به گزارش‌های دریافتی درباره تردد شناورها در منطقه اظهار کرد: براساس گزارش‌هایی که طی یکی، دو ماه اخیر دریافت کرده‌ایم، آمریکایی‌ها بسیاری از کشتی‌ها و شناورها را مجبور کرده‌اند از مسیر غیرقانونی واقع در جنوب تنگه هرمز عبور کنند. وی افزود: این مسیر، مسیری ناامن و نامناسب است و برخی کشتی‌هایی که از آن عبور کرده‌اند، دچار آسیب شده‌اند. اکرمی‌نیا تاکید کرد: اقدامات آمریکا در هدایت کشتی‌ها به این مسیر، نه‌تنها به تامین امنیت دریانوردی کمک نکرده، بلکه خطرات بیشتری را متوجه شناورها و محموله‌های تجاری کرده است. وی ادامه داد: به تمامی مالکان کشتی‌ها توصیه می‌کنیم به مسیری بازگردند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده‌اند و پیش از عبور، هماهنگی‌های لازم را با نیروهای مسلح کشورمان انجام دهند.

سخنگوی ارتش با تاکید بر اینکه هماهنگی با نیروهای مسلح ایران نقش مهمی در تامین امنیت تردد دریایی دارد، اظهار کرد: کشتی‌هایی که از ضوابط تعیین‌شده تبعیت کرده و هماهنگی لازم را با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند، توانسته‌اند به‌راحتی از تنگه هرمز عبور کنند. وی افزود: این کشتی‌ها پس از انجام هماهنگی‌های لازم، موفق شده‌اند محموله‌ها و کالاهای خود را از طریق این مسیر وارد یا صادر کنند. اکرمی‌نیا در پایان خاطرنشان کرد: مالکان کشتی‌ها و شناورهای تجاری باید برای پیشگیری از خطرات احتمالی، از مسیر تعیین‌شده توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند و عبور خود را با نیروهای مسلح کشورمان هماهنگ سازند.