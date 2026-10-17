به گزارش خبرنگار مهر، مرشدان پرتـوان خراسان جنوبی در جشنواره هنری مرشدان ایران‌زمین به میزبانی ایلام که با هدف استعدادیابی هنرجویان این هنر ایرانی و اصیل برای ارتقای سطح هنری و موسیقایی در هنر مرشدی، با حضور بیش از ۱۴۵ شرکت‌کننده از ۱۸ استان شامل استان‌های ایلام، خراسان جنوبی، مرکزی، خوزستان، قزوین، لرستان، گیلان، قم، گلستان، تهران، همدان، کرمانشاه، اصفهان، سمنان، فارس، مازندران، خراسان رضوی و البرز برگزار شد، خوش درخشیدند.

در این جشنواره و در بخش مرشدان برتر در رده سنی جوانان، محمد عرفان شمس‌آبادی، نماینده شایسته خراسان جنوبی، با یک اجرای تحسین‌برانگیز توانست سردم سیمین این دوره از جشنواره را با رأی داوران از آن خود کند.

همچنین در بخش مرشدان برتر در رده سنی نونهالان، بشیر عابدی، دیگر نماینده شایسته خراسان جنوبی، با یک اجرای بسیار زیبا توانست سردم سیمین این دوره از جشنواره هنر مرشدی را به خود اختصاص دهد.