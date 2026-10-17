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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

دستگیری سارق کابل‌های برق و مخابرات با ۱۲ فقره سرقت در بویراحمد

دستگیری سارق کابل‌های برق و مخابرات با ۱۲ فقره سرقت در بویراحمد

یاسوج-فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد از دستگیری سارق کابل‌های برق و تجهیزات مخابراتی و کشف اموال مسروقه خبر داد و گفت: متهم به ۱۲ فقره سرقت در این شهرستان اعتراف کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهمن گرجیان اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل‌های برق و تجهیزات مخابراتی در شهرستان بویراحمد، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ گلستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام اقدامات فنی، بررسی‌های میدانی و افزایش گشت‌زنی‌های هدفمند، موفق به شناسایی هویت متهم شدند و پس از هماهنگی با مقام قضایی، وی را در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بویراحمد بیان کرد: متهم در جریان بازجویی‌های پلیسی و پس از مواجهه با مستندات موجود، به ۱۲ فقره سرقت کابل‌های برق و تجهیزات مخابراتی در سطح شهرستان اعتراف کرد.

گرجیان ادامه داد: در بازرسی از مخفیگاه متهم نیز مقادیری از اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهم و تحویل وی به مراجع قضایی برای طی مراحل قانونی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6980215

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