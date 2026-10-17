امام جمعه بوشهر: حضرت زینب (س) اسلام را از خطر نابودی نجات داد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در مراسم میلاد حضرت زینب کبری(س) در گلزار شهدای بوشهر، با تبریک این مناسبت، به تبیین نقش شخصیت‌های اثرگذار در تاریخ ادیان الهی پرداخت و اظهار کرد: هر انسان می‌تواند در محدوده زندگی خود تأثیر هدایتی داشته باشد و بر خانواده و محیط پیرامونش اثر بگذارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر نقش تاریخی حضرت زینب(س) در پاسداری از اسلام گفت: حضرت زینب(س) در سخت‌ترین شرایط، با ایستادگی، روشنگری و تبیین حقیقت واقعه کربلا، اجازه نداد قیام امام حسین(ع) در کربلا دفن شود و حقیقت اسلام در هیاهوی تبلیغات دشمنان از بین برود.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ارزش وجودی انسان به میزان تأثیر تربیتی و هدایتی او در محیط پیرامون بستگی دارد، افزود: حتی اگر شرایط اجتماعی نامطلوب باشد و زمینه برای فعالیت فراهم نباشد، انسان می‌تواند با تلاش و رشد شخصیتی خود در جامعه اثرگذار باشد؛ موضوعی که نمونه‌های روشن آن را در تاریخ زنان بزرگ و مؤثر در ادیان الهی می‌توان مشاهده کرد.

حضرت زینب(س)؛ الگوی اثرگذاری در سخت‌ترین شرایط

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به جایگاه حضرت آسیه، حضرت مریم(س)، حضرت خدیجه(س)، حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام و ادیان الهی تصریح کرد: این شخصیت‌ها در محیط‌هایی دشوار و گاه سرشار از فشار و انحراف، مسیر ایمان و هدایت را دنبال کردند و با نقش‌آفرینی خود بر تاریخ اثر گذاشتند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به معرفی همسر فرعون به‌عنوان الگویی برای مؤمنان در قرآن کریم بیان کرد: حضرت آسیه در محیط حکومت فرعون، با وجود فشارها و جنایت‌های حاکم بر آن جامعه، ایمان خود را حفظ کرد و به الگویی ماندگار برای انسان‌های مؤمن تبدیل شد. این نمونه نشان می‌دهد که نامساعد بودن محیط، مانع قطعی اثرگذاری انسان نیست.

وی همچنین با اشاره به جایگاه حضرت مریم(س) و حضرت خدیجه(س) خاطرنشان کرد: حضرت مریم(س) با بندگی و تقوای الهی، مادر حضرت عیسی(ع) شد و حضرت خدیجه(س) نیز با حمایت مالی و جانی از پیامبر گرامی اسلام(ص)، در تثبیت و گسترش اسلام نقشی اساسی ایفا کرد.

حضرت فاطمه زهرا(س)، حجت الهی و الگوی پایداری

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در دوران حیات پیامبر اسلام(ص) و پس از رحلت ایشان گفت: حضرت زهرا(س) در شرایطی دشوار، از پیامبر و مسیر اسلام حمایت کرد و پس از رحلت آن حضرت نیز با موضع‌گیری و روشنگری خود، نقش مهمی در هدایت جامعه بر عهده گرفت.

آیت الله صفایی بوشهری با یادآوری جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اهل‌بیت(ع) افزود: جایگاه این بانوی بزرگ به‌گونه‌ای است که در روایات، رضایت و خشم ایشان با رضایت و خشم الهی پیوند خورده است؛ موضوعی که بیانگر عظمت معنوی و نقش محوری ایشان در تاریخ اسلام است.

حضرت زینب(س) اجازه نداد حقیقت کربلا تحریف شود

وی با تشریح شرایط دوران حکومت بنی‌امیه اظهار کرد: با روی کار آمدن یزید، ارزش‌ها و معارف اسلامی با تهدیدی جدی مواجه شد و رفتار و رویکرد حاکمان وقت، زمینه را برای بازگشت فرهنگ جاهلی فراهم کرده بود. در چنین شرایطی، قیام امام حسین(ع) برای احیای دین و مقابله با انحراف شکل گرفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به حوادث پس از واقعه عاشورا گفت: پس از شهادت امام حسین(ع) و یاران ایشان، حضرت زینب(س) در شرایطی بسیار دشوار، هم داغ عزیزان خود را تحمل می‌کرد و هم مسئولیت پاسداری از پیام عاشورا را بر عهده داشت؛ اما با صبر، استقامت و قدرت بیان خود، این مسئولیت تاریخی را به انجام رساند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به خطبه‌های حضرت زینب(س) در کوفه و شام بیان کرد: آن حضرت با سخنان روشنگرانه خود، افکار عمومی را متوجه حقیقت جنایت کربلا کرد و تبلیغات دستگاه اموی را به چالش کشید. سخنان ایشان چنان اثرگذار بود که فضای جامعه را تغییر داد و حاکمان وقت را در موضع دفاعی قرار داد.

وی ادامه داد: حضرت زینب(س) با افشاگری درباره ماهیت حکومت اموی و دفاع از آرمان‌های امام حسین(ع)، اجازه نداد دشمنان، خاندان پیامبر(ص) را به‌عنوان گروهی خارجی معرفی کنند و حقیقت قیام عاشورا را از حافظه تاریخی جامعه پاک سازند.

ماندگاری پیام عاشورا در پرتو تبیین حضرت زینب(س)

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر اینکه ماندگاری پیام عاشورا مرهون نقش‌آفرینی حضرت زینب(س) است، خاطرنشان کرد: اگر آن حضرت پس از واقعه کربلا به روشنگری و تبیین نمی‌پرداخت، دستگاه تبلیغاتی بنی‌امیه می‌توانست روایت خود را بر جامعه تحمیل کند و حقیقت قیام امام حسین(ع) را به حاشیه براند.

آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به آیه ۲۴ سوره ابراهیم درباره «کلمه طیبه» و تشبیه آن به درختی پاک که ریشه‌ای استوار و شاخه‌هایی بلند دارد، گفت: شخصیت‌های الهی و انسان‌های پاک‌سرشت همچون درختی طیبه هستند که آثار و برکات وجودشان در طول زمان گسترش می‌یابد و نسل‌های مختلف از ثمرات آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: بسیاری از مجالس حسینی و زینبی، آثار فرهنگی و ادبی و جلوه‌های گوناگون پاسداشت عاشورا، از برکات مجاهدت و روشنگری حضرت زینب(س) است؛ بانویی که توانست پیام اسلام ناب و قیام امام حسین(ع) را در تاریخ زنده نگه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در پایان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از شخصیت‌های بزرگ تاریخ اسلام خاطرنشان کرد: هر انسان باید در حد توان خود در مسیر هدایت، تربیت و اصلاح جامعه اثرگذار باشد و بداند که حتی در دشوارترین شرایط نیز می‌توان با ایمان، استقامت و تبیین حقیقت، مسیر تاریخ را تحت تأثیر قرار داد.