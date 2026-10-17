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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

نوذری: مدرسه سنگ‌بنای توسعه و پیشرفت کشور است

نوذری: مدرسه سنگ‌بنای توسعه و پیشرفت کشور است

قزوین- استاندار قزوین مدرسه را زیربنای توسعه پایدار دانست و گفت: سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای پیشرفت و تعالی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری صبح شنبه در مراسم افتتاح مدرسه ۹ کلاسه زنده‌یاد «حاجیه‌خانم پناهی» در باغ نشاط، اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه بستر شکل‌گیری شخصیت، تقویت مهارت‌های زندگی و پرورش نسلی آگاه، مسئولیت‌پذیر و توانمند برای اداره آینده کشور است.

وی افزود: پیشرفت جامعه در گرو تربیت نیروی انسانی توانمند است و هر اندازه در فراهم‌کردن محیط آموزشی مناسب، ارتقای کیفیت آموزش و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان تلاش شود، زمینه توسعه و پیشرفت کشور نیز تقویت خواهد شد.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در توسعه فضاهای آموزشی تصریح کرد: ساخت مدرسه به همت خیران و نیکوکاران، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و توجه به آینده نسل‌های بعد است؛ اقدامی ماندگار که آثار آن فراتر از یک ساختمان آموزشی، در زندگی دانش‌آموزان و مسیر پیشرفت جامعه نمایان می‌شود.

نوذری خاطرنشان کرد: توجه به آموزش و پرورش باید از اولویت‌های اساسی مدیریت کشور باشد؛ چراکه هیچ برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدون تربیت نیروی انسانی متخصص و برخورداری از نظام آموزشی کارآمد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

کد مطلب 6980226

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