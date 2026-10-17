۷۶۷میلیاردتومان اعتباربرای آبرسانی به روستاهای استان زنجان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در آیین بهره‌برداری از طرح‌های آبرسانی به ۴۰ روستای استان که با حضور وبیناری وزیر نیرو برگزار شد، با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب شرب شهرها و روستاهای استان، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی و تهدید فرونشست زمین را از چالش‌های اساسی استان دانست و بر ضرورت توسعه بهره‌برداری از منابع آب سطحی تأکید کرد.

وی تکمیل سدهای مشمپا، مراش، میرزاخانلو و تالوار و اجرای طرح‌های انتقال آب را از مطالبات راهبردی زنجان برشمرد و خواستار تدوین و اجرای برنامه‌ای عملیاتی با زمان‌بندی مشخص و حمایت وزارت نیرو برای تسریع در تکمیل این طرح‌ها شد.

استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه آبرسانی روستایی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و بسیج سازندگی سپاه انصارالمهدی(ع)، تنش آبی ۱۱۰ روستای استان در قالب قرارداد دوم آبرسانی برطرف شد.

صادقی افزود: در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ نیز طرح‌های آبرسانی برای رفع تنش آبی ۴۰ روستا اجرا شده که امروز با اعتبار ۲ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید که در نتیجه آن نزدیک به ۲۹ هزار نفر از جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی پایدار برخوردار شدند.

وی با بیان اینکه ۷۶۷ میلیارد تومان اعتبار برای آبرسانی روستایی در سال جاری اختصاص یافته است، گفت: این میزان معادل ۲۲ درصد منابع اعتبارات استانی بوده و سهم این بخش از اعتبارات، چهار واحد درصد بالاتر از میانگین استانی است.

استاندار زنجان همچنین از برنامه‌ریزی برای رفع تنش آبی ۶۰ روستای دیگر تا پایان سال جاری خبر داد و گفت : تلاش داریم با تخصیص به‌موقع و کامل اعتبارات این طرح ها در موعد. مقرر به سرانجام برسد.

وی با تأکید بر نقش آبرسانی پایدار در تثبیت جمعیت روستایی و پیشگیری از مهاجرت، از همکاری وزارت نیرو، شرکت آب و فاضلاب استان، قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) و بسیج سازندگی در اجرای طرح‌های آبرسانی قدردانی کرد.