به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور اعلام کرد: با پیگیری‌های مستمر دانشگاه پیام نور و تعامل با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور، تمامی مراکز و واحدها، به دفترچه اصلاحیه ۱۴۰۵ انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش کشور بازگشتند.

این اقدام، گامی مؤثر در حفظ ظرفیت‌های آموزشی دانشگاه پیام نور و فراهم‌ماندن فرصت انتخاب رشته برای داوطلبان علاقه‌مند به تحصیل در مراکز و واحدهای این دانشگاه به شمار می‌رود و بر اهمیت پیگیری مستمر مسائل آموزشی، پژوهشی و صیانت از فرصت‌های ورود به آموزش عالی تأکید دارد. دانشگاه پیام نور با برخورداری از شبکه گسترده مراکز و واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور و بهره‌گیری از الگوی آموزش باز و ترکیبی، نقش مؤثری در گسترش عدالت آموزشی و فناوری و تسهیل دسترسی به آموزش عالی، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، ایفا می‌کند.

گستره جغرافیایی دانشگاه و ظرفیت‌های آموزشی آن، امکان بهره‌مندی طیف وسیعی از داوطلبان را از فرصت‌های تحصیلی فراهم می‌سازد.

بازگشت تمامی مراکز و واحدهای یادشده به دفترچه اصلاحیه انتخاب رشته سال ۱۴۰۵، ضمن حفظ فرصت‌های انتخاب رشته داوطلبان، زمینه استمرار فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این مراکز را در چارچوب ظرفیت‌های اعلام‌شده فراهم می‌کند و بیانگر اهمیت تعامل و پیگیری نهادی در صیانت از جایگاه دانشگاه پیام نور و تداوم مأموریت آن در توسعه آموزش عالی کشور است.