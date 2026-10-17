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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

صادرات ایران به پاکستان موقتا متوقف شد؛ واردات ادامه دارد

صادرات ایران به پاکستان موقتا متوقف شد؛ واردات ادامه دارد

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران گفت: صادرات ایران به پاکستان به دلیل تحریم‌های بانکی موقتاً متوقف شده، در مقابل، واردات از پاکستان به ایران همچنان ادامه دارد.

پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تجارت زمینی ایران و پاکستان اظهار کرد: روز گذشته نامه‌ای جعلی مبنی بر تعطیلی یکی از گذرگاه‌های مرزی مشترک ایران و پاکستان بازنشر شد، اما چنین نامه‌ای صحت ندارد.

وی افزود: براساس آخرین اطلاعات موجود، مرز مشترک تجارت زمینی ایران و پاکستان بسته نیست، اما واردکنندگان پاکستانی برای محموله‌هایی که از ایران وارد می‌کنند، باید فرم الکترونیکی واردات را به شبکه بانکی خود ارائه دهند.

سنندجی بیان کرد: با توجه به تحریم بانک‌های ایرانی و سیستم بانکی کشور، انجام این فرایند دشوار شده و مشکلاتی را برای صادرات ایران به پاکستان و واردکنندگان پاکستانی که محموله‌های خود را از ایران تأمین می‌کنند، ایجاد کرده است.

واردات ایران از پاکستان ادامه دارد

وی یادآور شد: در مقابل، امکان ادامه واردات از پاکستان به ایران همچنان وجود دارد و باید مشخص شود که طرف پاکستانی تا چه اندازه برای ادامه این روند همکاری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: در صورت تداوم محدودیت‌های ناشی از تحریم سیستم بانکی ایران و نبود امکان انجام فرایندهای بانکی مورد نیاز، صادرات ایران به پاکستان عملاً متوقف خواهد شد.

کد مطلب 6980230
زهره آقاجانی

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    نظرات

    • حسن شبانی AE ۱۵:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۵
      2 1
      پاسخ
      سلام یعنی عملا داره کل مرزهای کشور بسته میشه

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