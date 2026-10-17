به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، در این دهه هنوز هیچ فیلم جدیدی از کوئنتین تارانتینو، برادران کوئن، ترنس مالیک، آلفونسو کوارون، اسپایک جونز، لارس فون تریه، وونگ کار-وای، میشل هانکه، بنت میلر یا کنت لونرگان اکران نشده است و همه این فیلمسازان درجه یک در دهه ۲۰۲۰ هنوز کار جدید ارائه نکرده‌اند.

در این میان تارانتینو فیلمسازی است که با ساخت دهمین و آخرین فیلمش که ظاهراً به این زودی‌ها اکران نخواهد شد، همواره خبرساز بوده است.

تارانتینو حالا تایید کرده که فیلمنامه دهمین فیلمش را نهایی کرده است، اما تا زمانی که «سوارکار پاپینجی» را به سرانجام نرساند، ساخت فیلم جدیدش را شروع نمی کند. «سوارکار پاپینجی» نمایشی است که با بازی ساشا بارون کوهن قرار است در ماه مارس (اسفند) در وست اند لندن روی صحنه برود.

تارانتینو گفت: من فیلمنامه‌ای نوشته‌ام که واقعاً دوستش دارم، اما می‌خواهم این نمایش را اجرا کنم و ببینم چه کسی هستم، سپس برمی‌گردم و با خانواده‌ام وقت می‌گذرانم و کمی زندگی می‌کنم و بعد می‌بینم می‌خواهم چه کار بکنم.

بنابراین فیلمنامه فیلم دهم وجود دارد و در عین حال این سخنان نشان می‌دهد «منتقد سینما» که زمانی این کارگردان قصد ساختنش را داشت، به کلی منتفی شده است و حالا یک پروژه و عنوان جدید فیلم دهم وی را تشکیل می‌دهد.

تارانتینو همچنین گفت که «سوارکار پاپینجی» را ابتدا در قالب فیلمنامه شروع کرد و بعد احساس کرد باید در قالب نمایشنامه درآید و این کارش را «پرشی از ژانر یک فیلم پر زرق و برق با کیفیتی از کمدی فرانسوی» خواند. این نمایش یک کمدی شمشیربازی است که در اروپای دهه ۱۸۳۰ می‌گذرد.

این نمایش که تارانتینو کارگردانی آن را هم برعهده دارد، از ۲۳ فوریه (۴ اسفند) در تئاتر فینیکس لندن پیش نمایش خود را آغاز می‌کند و به شکل رسمی از ۱۸ مارس ۲۰۲۷(۲۷ اسفند) نمایش آن شروع خواهد شد.

تهیه‌کنندگان این نمایش را یک کمدی پرسرعت از فریب و پنهان‌کاری توصیف می‌کنند که در اروپای دهه ۱۸۳۰ اتفاق می‌افتد و از حماسه‌های ماجراجویی جسورانه صحنه و پرده سینما الهام گرفته است.

این اولین حضور بارون کوهن در وست اند خواهد بود که بیشتر برای خلق شخصیت‌های بورات و علی جی شناخته می‌شود.

تارانتینو و همسرش دانیلا پیک ۲ فرزند دارند و فرزند سومشان هم در راه است. در حالی که قرار است نمایش «سوارکار پاپینجی» تا ماه ژوئن روی صحنه باشد، پس باید گفت سریع‌ترین زمان ممکن برای ساخته شدن دهمین فیلم تارانتینو می‌تواند سال ۲۰۲۸ باشد.

«روزی روزگاری در هالیوود» ۷ سال پیش ساخته شد و از همین حالا می‌توان گفت وی بیشترین فاصله از سینما را در فاصله فیلم نهم و دهم تجربه خواهد کرد که می‌تواند حتی بیشتر از ۱۰ سال هم باشد. وی پیش از این پس از ساختن «جکی براون» ۶ سال فیلمی نساخت.

البته تارانتینو در این فاصله بی‌کار نبود و دنباله فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» با عنوان «ماجراهای بیشتر کلیف بوث» که او فیلمنامه‌اش را نوشته، قرار است ماه نوامبر اکران شود. این فیلم به کارگردانی دیوید فینچر، برد پیت را در نقش کلیف بوث بدلکار سابق هالیوود که در فیلم اصلی نقش او را بازی کرده بود، بازمی‌گرداند.

تارانتینو همچنین رمانی با اقتباسی از فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» نوشته که قرار است ۸ دسامبر توسط انتشارات هارپر، زیرمجموعه هارپر کالینز منتشر شود.