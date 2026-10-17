به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح شنبه در آیین افتتاح مدرسه زنده یاد قادری و پروژه های نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان، ضمن قدردانی از حضور مسئولان، فرهنگیان، اولیای دانش‌آموزان، اعضای مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان، پیمانکاران و خانواده مرحوم قادری، اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی از برنامه‌های مهم دولت و وزارت آموزش و پرورش به شمار می‌رود که با هدف بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان و ایجاد فرصت‌های آموزشی برابر در حال اجراست.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه افزود: در چارچوب این نهضت، برنامه‌های متعددی در زمینه توسعه فضاهای آموزشی، شاداب‌سازی و بهسازی مدارس و بازسازی و ارتقای فضاهای ورزشی در دستور کار قرار گرفته است که می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط آموزشی دانش‌آموزان باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی در سطح استان بیان کرد: در این طرح، ۱۶۱ مسئله و نیاز در حوزه فضاهای آموزشی استان شناسایی و هدف‌گذاری شده است که بخشی از پروژه‌های مرتبط با آن در سال گذشته به مرحله بهره‌برداری رسید و اجرای سایر طرح‌ها نیز ادامه دارد.

خدادادی با اشاره به بهره‌برداری از پروژه‌های آموزشی هم‌زمان با برنامه‌های ملی گفت: آمار نهایی پروژه‌های آماده بهره‌برداری در استان پس از جمع‌بندی اعلام خواهد شد تا اطلاع‌رسانی دقیق‌تری از اقدامات انجام‌شده در این حوزه صورت گیرد.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این طرح حاصل تلاش مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است، تصریح کرد: تحقق اهداف نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، نتیجه همکاری و همراهی مجموعه مدیریتی استان، اداره کل آموزش و پرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، خیرین مدرسه‌ساز و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این مسیر، استاندار و معاونان استانداری، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شرکت‌ها و نهادهای برخوردار از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و خیرین نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌ها داشته‌اند و بخشی از اقدامات نیز با استفاده از اعتبارات ملی و استانی به مرحله اجرا رسیده است.

خدادادی با اشاره به برنامه‌های اجراشده در حوزه شاداب‌سازی مدارس اظهار کرد: برای سال تحصیلی جاری، شاداب‌سازی یک‌هزار کلاس درس در مناطق ۱۸گانه آموزش و پرورش استان هدف‌گذاری شده بود، اما با تلاش‌های انجام‌شده، تاکنون یک‌هزار و ۵۵۰ کلاس درس در قالب این طرح شاداب‌سازی شده است.

وی افزود: اجرای برنامه‌های شاداب‌سازی مدارس همچنان ادامه دارد و تلاش می‌شود با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، شرایط محیطی مناسب‌تری برای حضور دانش‌آموزان در مدارس فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاهای ورزشی اشاره کرد و گفت: در سال جاری، برای اجرای ۸۴ فضای ورزشی در مناطق ۱۸گانه آموزش و پرورش استان تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت آموزش و پرورش منعقد شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح‌ها شامل احداث و بهسازی زمین‌های ورزشی با چمن مصنوعی، اجرای روکش و بهسازی سطوح ورزشی و اصلاح کف‌پوش فضاهای ورزشی مدارس است که با تکمیل آن‌ها، زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان فراهم خواهد شد.

خدادادی با بیان اینکه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با هدف برخورداری عادلانه دانش‌آموزان از امکانات آموزشی دنبال می‌شود، تأکید کرد: تلاش شده است برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، گستره جغرافیایی استان چهارمحال و بختیاری را پوشش دهد تا دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان از فرصت‌های مناسب‌تری برای تحصیل و فعالیت‌های ورزشی برخوردار شوند.

وی با اشاره به نقش خیرین در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: ظرفیت مجمع خیرین مدرسه‌ساز می‌تواند به‌عنوان یکی از بازوهای مهم اجرای این نهضت، زمینه‌ساز تداوم و گسترش فعالیت‌ها در حوزه ساخت، توسعه و بهسازی مدارس باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ضمن قدردانی از مشارکت و همراهی خیرین و مجموعه‌های اجرایی اظهار کرد: امید است با تقویت همکاری‌های موجود و حضور مؤثرتر خیرین، بتوان گام‌های ماندگارتر و مؤثرتری برای توسعه فضاهای آموزشی در سطح استان برداشت.

خدادادی امیدواری کرد: اقدامات انجام‌شده در مسیر توسعه فضاهای آموزشی، زمینه‌ساز خیر و برکت برای دانش‌آموزان و آینده‌سازان کشور باشد.