۷۹۳ دفترخانه در اصفهان به سیستم ضبط صدا و تصویر تجهیز شد

حسین هادی‌زاده، معاون امور اسناد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در راستای اجرای دقیق تکالیف قانونی، صیانت از حقوق شهروندان و ارتقای ضریب امنیت حقوقی معاملات، طرح ملی تجهیز دفاتر اسناد رسمی به سیستم‌های نظارت تصویری و صوتی در استان اصفهان به مرحله اجرا درآمده و با تلاش‌های صورت‌گرفته، تمامی دفترخانه‌های سطح استان به این امکانات مجهز شدند، اظهار کرد: در اجرای صریح و قانونمند ماده ۳۴ آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، فرآیند تأمین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی دوربین‌های ضبط صدا و تصویر در تمامی دفاتر اسناد رسمی استان به‌طور کامل عملیاتی و به اتمام رسیده است.

وی با اشاره به گستردگی این طرح در سطح استان اصفهان افزود: تعداد کل دفاتر اسناد رسمی مشمول این طرح در اقصی نقاط استان ۷۹۳ دفترخانه است که خوشبختانه هم‌اکنون تمامی آن‌ها به سیستم‌های استاندارد ضبط صوتی و تصویری مجهز شده‌اند تا روند تنظیم، ثبت و اجرای اسناد رسمی با دقت، نظارت و اطمینان خاطر بیشتری صورت پذیرد.

معاون امور اسناد اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با تأکید بر دستاوردهای حقوقی و نظارتی این اقدام تصریح کرد: بهره‌برداری از تجهیزات ضبط صدا و تصویر در محیط دفاتر اسناد رسمی، ابزاری مطمئن و بازویی توانا در جهت صیانت حقوقی از مراجعان و طرفین معاملات، پیشگیری قاطع از بروز تخلفات احتمالی، کاهش اختلافات حقوقی و ایجاد شفافیت حداکثری در تمامی فرآیندهای ثبتی به شمار می‌رود.

هادی‌زاده با اشاره به استمرار نظارت‌های تخصصی بر نحوه فعالیت دفترخانه‌ها خاطرنشان کرد: بازرسان و کارشناسان این اداره‌کل بر حسن اجرای مفاد آیین‌نامه مذکور و همچنین استمرار فعالیت بدون وقفه و استاندارد تجهیزات یادشده در سطح هر ۷۹۳ دفترخانه استان اصفهان نظارت مستمر و سخت‌گیرانه‌ای خواهند داشت تا تکالیف قانونی با بالاترین کیفیت و به نحو احسن به سرانجام برسد.