آغاز به کار نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی با حضور ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، صبح امروز شنبه پنجاه و دومین نشست شورای وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در بغداد با مشارکت هیئت های رسمی از کشورهای عضو با شعار «گفتگو و همبستگی ۲ رکن اصلی تقویت صلح و توسعه پایدار» آغاز به کار کرد.

علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق در آغاز این نشست ها که قرار است تا فردا به طول انجامد سخنرانی کرد و ریاست آن از ترکیه به عراق منتقل شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان نیز در این نشست ها حضور دارد.

قرار است در این نشست ها در خصوص مسائل مورد توجه کشورهای عضو از جمله مسئله فلسطین، تحولات نوار غزه، تحولات منطقه و جهان در کنار موضوعات اقتصادی، اجتماعی و عمرانی بحث و تبادل نظر شود.

امروز نشست های کاری برگزار می شود و طی فردا نیز تبادل نظرات در خصوص موضوعات مورد نظر ادامه خواهد داشت.

عراق پیشتر اعلام کرده بود که میزبانی از این نشست ها برای بغداد فرصت مهمی را مهیا می کند. این کشور بر ضرورت تقویت گفتگو و تقویت تلاش ها در راستای تحقق اهداف سازمان همکاری اسلامی تاکید کرده بود.