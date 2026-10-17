به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر ، افسانه جعفری‌مقدم صبح شنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار که در سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد بجنورد بگزار شد ، با اشاره به اهمیت تامین نیروی انسانی متناسب با نیاز مراکز درمانی اظهار کرد: توزیع عادلانه نیروهای پرستاری باید بر اساس نیاز بیمارستان‌ها و شرایط بخش‌های مختلف انجام شود تا ضمن استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی، کیفیت خدمات درمانی به بیماران نیز افزایش یابد.

وی همچنین از اختصاص ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای بهسازی و تجهیز پاویون‌های پرستاری خبر داد و افزود: بهبود فضاهای رفاهی و استراحت پرستاران از جمله اقداماتی است که با هدف ارتقای شرایط کاری و فراهم کردن امکانات مناسب‌تر برای این قشر انجام می‌شود.

جعفری‌مقدم با تاکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به تامین نیروی انسانی و بهبود شرایط رفاهی کادر پرستاری تصریح کرد: فراهم کردن محیط کاری مناسب و امکانات لازم برای استراحت کارکنان، نقش مهمی در حمایت از نیروهای پرستاری و بهبود روند ارائه خدمات درمانی دارد.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی، مدیریت مبتنی بر داده و دانش، توسعه مهارت‌های بالینی، اجرای برنامه‌های نظارتی و تشکیل گروه‌های جهادگران احیای قلبی ریوی (CPR) را از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه پرستاری برای ارتقای کیفیت مراقبت و افزایش ایمنی بیماران برشمرد.

وی افزود: تقویت مهارت‌های بالینی پرستاران، آمادگی آنان را برای مواجهه با شرایط حساس و پیچیده درمانی افزایش می‌دهد و می‌تواند در بهبود کیفیت مراقبت از بیماران موثر باشد.

جعفری‌مقدم همچنین بر اهمیت آموزش و تمرین مستمر در زمینه احیای قلبی ریوی تاکید کرد و گفت: ارتقای توانمندی کادر درمان در این زمینه، نقش موثری در افزایش آمادگی برای پاسخگویی به موارد اورژانسی و ارائه خدمات به‌موقع به بیماران دارد.